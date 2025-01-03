https://ria.ru/20250103/pogranichniki-1992413986.html

Ливанские пограничники вступили в бой с сирийскими контрабандистами

Ливанские пограничники вступили в бой с сирийскими контрабандистами - РИА Новости, 03.01.2025

Ливанские пограничники вступили в бой с сирийскими контрабандистами

Ливанские пограничники вступили в бой с сирийскими контрабандистами при попытке последних организовать нелегальный пограничный переход, один ливанский... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T15:12:00+03:00

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БЕЙРУТ, 3 янв - РИА Новости. Ливанские пограничники вступили в бой с сирийскими контрабандистами при попытке последних организовать нелегальный пограничный переход, один ливанский военнослужащий получил ранения, сообщается в заявлении армии Ливана в пятницу. "Во время мероприятий по закрытию нелегального пограничного перехода на ливано-сирийской границе в районе Мааруб-Баальбек группа сирийцев попыталась открыть переход, используя бульдозер, военные открыли предупредительный огонь в воздух, в ответ сирийцы открыли огонь на поражение в результате чего один военнослужащий был ранен в ходе боестолкновения", - написано в заявлении. Согласно коммюнике, на месте происшествия ливанские пограничники усилили меры безопасности. Столкновение между сирийскими боевиками и ливанскими военными стало не первым после смены власти в Дамаске. Группы боевиков неоднократно пытались пересечь границу с Ливаном в районе Рашая, вступали в бой с ливанскими военными, после чего отходили в глубь сирийской территории.

https://ria.ru/20241228/siriya-1991777103.html

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в мире, ливан, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024