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Ливанские пограничники вступили в бой с сирийскими контрабандистами
Ливанские пограничники вступили в бой с сирийскими контрабандистами - РИА Новости, 03.01.2025
Ливанские пограничники вступили в бой с сирийскими контрабандистами
Ливанские пограничники вступили в бой с сирийскими контрабандистами при попытке последних организовать нелегальный пограничный переход, один ливанский... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T15:12:00+03:00
2025-01-03T15:12:00+03:00
2025-01-03T15:12:00+03:00
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БЕЙРУТ, 3 янв - РИА Новости. Ливанские пограничники вступили в бой с сирийскими контрабандистами при попытке последних организовать нелегальный пограничный переход, один ливанский военнослужащий получил ранения, сообщается в заявлении армии Ливана в пятницу. "Во время мероприятий по закрытию нелегального пограничного перехода на ливано-сирийской границе в районе Мааруб-Баальбек группа сирийцев попыталась открыть переход, используя бульдозер, военные открыли предупредительный огонь в воздух, в ответ сирийцы открыли огонь на поражение в результате чего один военнослужащий был ранен в ходе боестолкновения", - написано в заявлении. Согласно коммюнике, на месте происшествия ливанские пограничники усилили меры безопасности. Столкновение между сирийскими боевиками и ливанскими военными стало не первым после смены власти в Дамаске. Группы боевиков неоднократно пытались пересечь границу с Ливаном в районе Рашая, вступали в бой с ливанскими военными, после чего отходили в глубь сирийской территории.
https://ria.ru/20241228/siriya-1991777103.html
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в мире, ливан, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Ливан, Дамаск (город), Обострение ситуации в Сирии — 2024
Ливанские пограничники вступили в бой с сирийскими контрабандистами
Сирийские контрабандисты открыли огонь по ливанским пограничникам