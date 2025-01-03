https://ria.ru/20250103/poezd-1992447572.html

Поезд Деда Мороза побывал в Москве

Поезд Деда Мороза побывал в Москве - РИА Новости, 03.01.2025

Поезд Деда Мороза побывал в Москве

Поезд Деда Мороза побывал в Москве на Киевском вокзале, сообщили РЖД и Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). РИА Новости, 03.01.2025

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общество

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дед мороз

ржд

новый год

россия

киевский вокзал

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Поезд Деда Мороза побывал в Москве на Киевском вокзале, сообщили РЖД и Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Состав с 19 ноября 2024 года путешествует по российским городам. РЖД сообщали, что в этом сезоне праздничный поезд посетит более 60 больших городов и малых населенных пунктов. Он проедет более 30 тысяч километров. Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника Нового года. Тут есть целый ряд особых вагонов: приемная, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр для проведения представлений, лавка с сувенирами, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза. РЖД в конце декабря также сообщали, что теперь в составе поезда курсирует новый сказочный "Вагон Снежной королевы". Он сияет огнями и льдинками и поделен на две части: зал кривых зеркал и тронный зал Снежной королевы. Около вагона гостей встречают Кай и Герда. Чтобы попасть к хозяйке вагона, нужно отгадать загадки и решить головоломки от ее помощников. Впервые поезд Деда Мороза стартовал 5 декабря 2021 года. За три года он провел в пути 190 дней, проехал 78 тысяч километров и побывал в более чем 170 российских городах, а в некоторых по несколько раз.

https://ria.ru/20250103/otdykh-1836657926.html

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общество, москва, дед мороз, ржд, новый год, россия, киевский вокзал