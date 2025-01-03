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Энергосистема ПМР не справляется с возросшей нагрузкой, заявил вице-премьер

Энергосистема ПМР не справляется с возросшей нагрузкой, заявил вице-премьер - РИА Новости, 03.01.2025

Энергосистема ПМР не справляется с возросшей нагрузкой, заявил вице-премьер

Энергосистема Приднестровья не справляется с возросшей нагрузкой, заявил в пятницу первый зампредседателя правительства, министр экономического развития... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T19:16:00+03:00

2025-01-03T19:16:00+03:00

2025-01-03T19:16:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Энергосистема Приднестровья не справляется с возросшей нагрузкой, заявил в пятницу первый зампредседателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник. Ранее министерство экономического развития ПМР сообщило, что в Приднестровье пройдут веерные отключения электроэнергии. В ведомстве отметили, что это связано с тем, что жители республики на данный момент потребляют больше электричества, чем вырабатывает энергосистема. "Мы, я надеюсь, проведем еще ряд мероприятий, которые позволят нам веерные отключения электроэнергии проводить в менее насыщенном графике. Но ситуация в энергосистеме такая, что по потреблению энергосистема не справляется. Генерируемой мощности не хватает", - сказал Оболоник, слова которого приводит Telegram-канал телеканала "Первый Приднестровский". Первый вице-премьер ПМР сообщил, что объем потребления энергосистемы Приднестровья превысил возможности генерации ГРЭС в Днестровске и Дубоссарской ГЭС. Он уточнил, что поэтому для компенсации потребления будут проводиться веерные отключения, которые продляться не дольше одного часа. "Это позволит сэкономить достаточно значительную часть электроэнергии, тем самым либо снизить количество веерных отключений, либо уменьшить их длительность… Для экономии электричества поменяют схему уличного освещения. На магистралях и аварийно-опасных участках фонари будут работать до полуночи. В других местах освещение будет с 16.30 (17.30 мск) до 20.00 (21.00 мск)", - отметил Оболоник. Российская компания "Газпром" в среду сообщила, что лишена технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. В Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20241228/sandu-1991881712.html

https://ria.ru/20250102/pridnestrove-1992341592.html

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в мире, молдавия, украина, ссср, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины