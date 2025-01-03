https://ria.ru/20250103/plennye-1992396919.html
ВС России взяли в плен 46 украинских военных за неделю
ВС России взяли в плен 46 украинских военных за неделю - РИА Новости, 03.01.2025
ВС России взяли в плен 46 украинских военных за неделю
В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 46 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T12:25:00+03:00
2025-01-03T12:25:00+03:00
2025-01-03T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 46 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 46 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250103/plen-1992387815.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ВС России взяли в плен 46 украинских военных за неделю
Минобороны: на линии соприкосновения ВС РФ взяли в плен 46 украинских военных