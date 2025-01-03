https://ria.ru/20250103/plen-1992387815.html

Украинский военнослужащий рассказал, как сдался в плен России

Украинский военнослужащий рассказал, как сдался в плен России - РИА Новости, 03.01.2025

Украинский военнослужащий рассказал, как сдался в плен России

Пленный украинский военнослужащий рассказал в видеоролике, опубликованном Минобороны, что самостоятельно вышел на российские позиции, чтобы сдаться. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T11:11:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал в видеоролике, опубликованном Минобороны, что самостоятельно вышел на российские позиции, чтобы сдаться. Роман Хавалиц из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ поделился обстоятельствами сдачи в плен. Он объяснил, что решился на это после того, как командование забросило его с товарищами на позицию, где они двое суток провели под непрерывным огнем. "Со всех видов вооружения, и со своей стороны тоже (били. — Прим. ред.). Мы даже перестали понимать — вроде должен быть где-то тыл, но летело со всех сторон. Нас осталось двое, потом старший получил какую-то команду. Я даже не понимал какую", — вспоминает Хавалиц. По его словам, старший группы сбежал, оставив его одного. После этого Роман вышел на российские позиции, там ему и предложили сдать оружие. "Положил оружие, вышел, потому что мне обещали, что никто меня не обидит. Спросили, не нужна ли помощь, по-человечески отнеслись", — рассказал он. Пленный рассказал также, что в десантное соединение мобилизуют мужчин с серьезными проблемами со здоровьем. "Должны быть здоровые люди в десантной бригаде, а набрали таких, у которых зрение минус девять, у которых сколиоз, не может на ногах стоять, спина больная, <…> никого это не волнует — всех забирают, и все", — заключил он.Как следует из сводки Минобороны, за последнюю неделю российские войска взяли в плен 46 украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20250102/naemniki-1992293298.html

https://ria.ru/20250102/plennyy-1992283262.html

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россия, украина, вооруженные силы украины