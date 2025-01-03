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Украинский военнослужащий рассказал, как сдался в плен России - РИА Новости, 03.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:11 03.01.2025 (обновлено: 14:43 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/plen-1992387815.html
Украинский военнослужащий рассказал, как сдался в плен России
Украинский военнослужащий рассказал, как сдался в плен России - РИА Новости, 03.01.2025
Украинский военнослужащий рассказал, как сдался в плен России
Пленный украинский военнослужащий рассказал в видеоролике, опубликованном Минобороны, что самостоятельно вышел на российские позиции, чтобы сдаться. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T11:11:00+03:00
2025-01-03T14:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал в видеоролике, опубликованном Минобороны, что самостоятельно вышел на российские позиции, чтобы сдаться. Роман Хавалиц из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ поделился обстоятельствами сдачи в плен. Он объяснил, что решился на это после того, как командование забросило его с товарищами на позицию, где они двое суток провели под непрерывным огнем. "Со всех видов вооружения, и со своей стороны тоже (били. — Прим. ред.). Мы даже перестали понимать — вроде должен быть где-то тыл, но летело со всех сторон. Нас осталось двое, потом старший получил какую-то команду. Я даже не понимал какую", — вспоминает Хавалиц. По его словам, старший группы сбежал, оставив его одного. После этого Роман вышел на российские позиции, там ему и предложили сдать оружие. "Положил оружие, вышел, потому что мне обещали, что никто меня не обидит. Спросили, не нужна ли помощь, по-человечески отнеслись", — рассказал он. Пленный рассказал также, что в десантное соединение мобилизуют мужчин с серьезными проблемами со здоровьем. "Должны быть здоровые люди в десантной бригаде, а набрали таких, у которых зрение минус девять, у которых сколиоз, не может на ногах стоять, спина больная, &lt;…&gt; никого это не волнует — всех забирают, и все", — заключил он.Как следует из сводки Минобороны, за последнюю неделю российские войска взяли в плен 46 украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20250102/naemniki-1992293298.html
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский военнослужащий рассказал, как сдался в плен России

Украинский военный рассказал, что сам вышел на позиции, чтобы сдаться в плен

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкУкраинские военнопленные
Украинские военнопленные - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Украинские военнопленные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал в видеоролике, опубликованном Минобороны, что самостоятельно вышел на российские позиции, чтобы сдаться.
Роман Хавалиц из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ поделился обстоятельствами сдачи в плен. Он объяснил, что решился на это после того, как командование забросило его с товарищами на позицию, где они двое суток провели под непрерывным огнем.
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"Со всех видов вооружения, и со своей стороны тоже (били. — Прим. ред.). Мы даже перестали понимать — вроде должен быть где-то тыл, но летело со всех сторон. Нас осталось двое, потом старший получил какую-то команду. Я даже не понимал какую", — вспоминает Хавалиц.
По его словам, старший группы сбежал, оставив его одного. После этого Роман вышел на российские позиции, там ему и предложили сдать оружие.
"Положил оружие, вышел, потому что мне обещали, что никто меня не обидит. Спросили, не нужна ли помощь, по-человечески отнеслись", — рассказал он.
Пленный рассказал также, что в десантное соединение мобилизуют мужчин с серьезными проблемами со здоровьем.
"Должны быть здоровые люди в десантной бригаде, а набрали таких, у которых зрение минус девять, у которых сколиоз, не может на ногах стоять, спина больная, <…> никого это не волнует — всех забирают, и все", — заключил он.
Как следует из сводки Минобороны, за последнюю неделю российские войска взяли в плен 46 украинских военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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