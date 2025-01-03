https://ria.ru/20250103/pekin-1992369311.html

Пекин предупредил Тайвань об опасности стремления к независимости

Пекин предупредил Тайвань об опасности стремления к независимости - РИА Новости, 03.01.2025

Пекин предупредил Тайвань об опасности стремления к независимости

Пекин предупреждает Тайвань об опасности стремления к независимости, Тайвань никогда не был страной и не сможет ей стать, заявил посол Китая в России Чжан... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T06:04:00+03:00

2025-01-03T06:04:00+03:00

2025-01-03T06:04:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Пекин предупреждает Тайвань об опасности стремления к независимости, Тайвань никогда не был страной и не сможет ей стать, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. По словам посла, главы администрации Тайваня Лай Циндэ выдвигает идеи о независимости Тайваня, которые в Пекине считают абсурдными. По его словам, такие действия Лай Циндэ "серьезно усугубляют напряженность между берегами и наносят значительный ущерб благосостоянию тайваньского народа, а также подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе". "Так называемая "новая теория двух государств" Лай Циндэ не что иное, как "налитое в новую бутылку старое вино", представляет собой его упрямую сепаратистскую позицию о "независимости Тайваня". Данная теория "опустошает" содержание концепции единого Китая, что является крайне обманчивым, вводящим в заблуждение и провокационным", - говорится в статье посла, написанной для РИА Новости. Посол отметил, что администрация острова сегодня, по сути, продолжает попытки интернационализации тайваньского вопроса с намерением "опереться на внешние силы в стремлении к независимости". "Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Это является как историческим фактом, так и реальным статус-кво. Тайвань испокон веков принадлежит Китаю, что четко подтверждено историческими данными и юридическими фактами. В мире существует только один Китай, Тайвань всегда был частью китайской территории. Тайваньцы являются членами большой семьи китайской нации. Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, включая Тайвань. Китай всегда будет великой родиной для всех китайских сыновей и дочерей, а принцип одного Китая является общим консенсусом международного сообщества", - пояснил посол. "Тайвань никогда не был страной и никогда не сможет ею стать, и такого понятия, как "суверенитет", в данном контексте не существует. Лай Циндэ, игнорируя факты, собирает основания для раскола страны, целенаправленно навязывает идею "независимости Тайваня" и повторяет старую мелодию "демократия против автократии", - заключил Чжан Ханьхуэй.

https://ria.ru/20241227/kitaj-1991618583.html

https://ria.ru/20241213/tayvan-1988950712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, китай, тайвань, чжан ханьхуэй, пекин