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Комитет Госдумы рассмотрит проект о допотпуске для полицейских-ветеранов - РИА Новости, 03.01.2025
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17:59 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/otpusk-1992429095.html
Комитет Госдумы рассмотрит проект о допотпуске для полицейских-ветеранов
Комитет Госдумы рассмотрит проект о допотпуске для полицейских-ветеранов - РИА Новости, 03.01.2025
Комитет Госдумы рассмотрит проект о допотпуске для полицейских-ветеранов
Комитет Госдумы по безопасности рассмотрит на первом заседании в 2025 году в первом чтении законопроект о предоставлении дополнительного отпуска... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T17:59:00+03:00
2025-01-03T17:59:00+03:00
общество
василий пискарев
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности рассмотрит на первом заседании в 2025 году в первом чтении законопроект о предоставлении дополнительного отпуска продолжительностью 15 суток сотрудникам органов внутренних дел из числа ветеранов боевых действий, сообщил глава этого комитета Василий Пискарев. "Уже готовим первое заседание комитета по безопасности и противодействию коррупции в наступившем году. Так, планируем рассмотреть в первом чтении ряд законопроектов, предусматривающих возможность: предоставлять дополнительный отпуск продолжительностью 15 суток сотрудникам органов внутренних дел из числа ветеранов боевых действий", - написал Пискарев в своём Telegram-канале. Кроме того, он добавил, что комитет ГД по безопасности на первом заседании в 2025 году рассмотрит законопроект об использовании при проведении контртеррористической операции не только автомобилей, что уже предусмотрено законом, но и самоходных машин, принадлежащих организациям, а в неотложных случаях – и физическим лицам. "При этом предусмотрено возмещение возможного ущерба. Именно такая техника зачастую бывает нужна для предотвращения или устранения последствий терактов", - уточнил парламентарий.
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общество, василий пискарев, госдума рф
Общество, Василий Пискарев, Госдума РФ
Комитет Госдумы рассмотрит проект о допотпуске для полицейских-ветеранов

Пискарев: комитет ГД рассмотрит проект о допотпуске для полицейских-ветеранов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной думы России
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности рассмотрит на первом заседании в 2025 году в первом чтении законопроект о предоставлении дополнительного отпуска продолжительностью 15 суток сотрудникам органов внутренних дел из числа ветеранов боевых действий, сообщил глава этого комитета Василий Пискарев.
"Уже готовим первое заседание комитета по безопасности и противодействию коррупции в наступившем году. Так, планируем рассмотреть в первом чтении ряд законопроектов, предусматривающих возможность: предоставлять дополнительный отпуск продолжительностью 15 суток сотрудникам органов внутренних дел из числа ветеранов боевых действий", - написал Пискарев в своём Telegram-канале.
Кроме того, он добавил, что комитет ГД по безопасности на первом заседании в 2025 году рассмотрит законопроект об использовании при проведении контртеррористической операции не только автомобилей, что уже предусмотрено законом, но и самоходных машин, принадлежащих организациям, а в неотложных случаях – и физическим лицам.
"При этом предусмотрено возмещение возможного ущерба. Именно такая техника зачастую бывает нужна для предотвращения или устранения последствий терактов", - уточнил парламентарий.
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