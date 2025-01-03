https://ria.ru/20250103/otpusk-1992429095.html

Комитет Госдумы рассмотрит проект о допотпуске для полицейских-ветеранов

Комитет Госдумы рассмотрит проект о допотпуске для полицейских-ветеранов - РИА Новости, 03.01.2025

Комитет Госдумы рассмотрит проект о допотпуске для полицейских-ветеранов

Комитет Госдумы по безопасности рассмотрит на первом заседании в 2025 году в первом чтении законопроект о предоставлении дополнительного отпуска... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T17:59:00+03:00

2025-01-03T17:59:00+03:00

2025-01-03T17:59:00+03:00

общество

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности рассмотрит на первом заседании в 2025 году в первом чтении законопроект о предоставлении дополнительного отпуска продолжительностью 15 суток сотрудникам органов внутренних дел из числа ветеранов боевых действий, сообщил глава этого комитета Василий Пискарев. "Уже готовим первое заседание комитета по безопасности и противодействию коррупции в наступившем году. Так, планируем рассмотреть в первом чтении ряд законопроектов, предусматривающих возможность: предоставлять дополнительный отпуск продолжительностью 15 суток сотрудникам органов внутренних дел из числа ветеранов боевых действий", - написал Пискарев в своём Telegram-канале. Кроме того, он добавил, что комитет ГД по безопасности на первом заседании в 2025 году рассмотрит законопроект об использовании при проведении контртеррористической операции не только автомобилей, что уже предусмотрено законом, но и самоходных машин, принадлежащих организациям, а в неотложных случаях – и физическим лицам. "При этом предусмотрено возмещение возможного ущерба. Именно такая техника зачастую бывает нужна для предотвращения или устранения последствий терактов", - уточнил парламентарий.

https://ria.ru/20241227/veteran-1991688332.html

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общество, василий пискарев, госдума рф