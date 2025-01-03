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ФБР и нацбезопасность предупредили об угрозе новых нападений в США - РИА Новости, 03.01.2025
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13:41 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/orlean-1992404898.html
ФБР и нацбезопасность предупредили об угрозе новых нападений в США
ФБР и нацбезопасность предупредили об угрозе новых нападений в США - РИА Новости, 03.01.2025
ФБР и нацбезопасность предупредили об угрозе новых нападений в США
ФБР и министерство национальной безопасности США предупредили о потенциальной угрозе новых нападений в стране от "подражателей" атаки в Новом Орлеане, где... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T13:41:00+03:00
2025-01-03T13:41:00+03:00
в мире
новый орлеан
сша
техас
фбр
tesla motors
наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. ФБР и министерство национальной безопасности США предупредили о потенциальной угрозе новых нападений в стране от "подражателей" атаки в Новом Орлеане, где машина въехала в толпу людей, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники. "ФБР и Министерство внутренней безопасности США опубликовали совместный разведывательный бюллетень, предупреждающий 18 тысяч правоохранительных органов страны о потенциальных подражателях, пытающихся повторить ужасающую атаку с тараном и стрельбой, произошедшую на этой неделе в Новом Орлеане", - говорится в сообщении. Как сообщили телеканалу источники, бюллетень был разослан в качестве меры предосторожности, чтобы привлечь внимание правоохранительных органов по всей стране к любой деятельности, указывающей на использование транспортных средств для массовых убийств. Согласно ABC News, в бюллетене обозначены признаки готовящихся атак, включая использование поддельных документов, взятие кредитов для аренды транспортных средств и предварительный осмотр потенциальным нападающим территории, где может произойти атака. Кроме того, по данным источников телеканала, в последние месяцы ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация), которой, вероятно, был вдохновлён нападавший, всё чаще призывает своих сторонников совершать нападения с умышленным наездом на людей. Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что в среду около 3.15 по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем. Как сообщило агентству ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. Также в среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл это происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии.
https://ria.ru/20250101/fbr-1992240479.html
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в мире, новый орлеан, сша, техас, фбр, tesla motors, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
В мире, Новый Орлеан, США, Техас, ФБР, Tesla motors, Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане
ФБР и нацбезопасность предупредили об угрозе новых нападений в США

ABC News: ФБР предупредило о потенциальных подражателях атаки в Новом Орлеане

© iStock.com / Joel CarilletПолицейский в Новом Орлеане
Полицейский в Новом Орлеане - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© iStock.com / Joel Carillet
Полицейский в Новом Орлеане. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. ФБР и министерство национальной безопасности США предупредили о потенциальной угрозе новых нападений в стране от "подражателей" атаки в Новом Орлеане, где машина въехала в толпу людей, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.
"ФБР и Министерство внутренней безопасности США опубликовали совместный разведывательный бюллетень, предупреждающий 18 тысяч правоохранительных органов страны о потенциальных подражателях, пытающихся повторить ужасающую атаку с тараном и стрельбой, произошедшую на этой неделе в Новом Орлеане", - говорится в сообщении.
Теракт в Новом Орлеане - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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1 января, 16:05
Как сообщили телеканалу источники, бюллетень был разослан в качестве меры предосторожности, чтобы привлечь внимание правоохранительных органов по всей стране к любой деятельности, указывающей на использование транспортных средств для массовых убийств. Согласно ABC News, в бюллетене обозначены признаки готовящихся атак, включая использование поддельных документов, взятие кредитов для аренды транспортных средств и предварительный осмотр потенциальным нападающим территории, где может произойти атака.
Кроме того, по данным источников телеканала, в последние месяцы ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация), которой, вероятно, был вдохновлён нападавший, всё чаще призывает своих сторонников совершать нападения с умышленным наездом на людей.
На месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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Вчера, 11:40
Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что в среду около 3.15 по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем.
Как сообщило агентству ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.
Также в среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл это происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии.
Полиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Мэр Нового Орлеана в США назвала наезд машины на толпу терактом
1 января, 15:46
 
В миреНовый ОрлеанСШАТехасФБРTesla motorsНаезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане
 
 
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