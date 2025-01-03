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Опрос показал рост числа украинцев, готовых к территориальным уступкам - РИА Новости, 03.01.2025
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15:47 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/opros-1992415559.html
Опрос показал рост числа украинцев, готовых к территориальным уступкам
Опрос показал рост числа украинцев, готовых к территориальным уступкам - РИА Новости, 03.01.2025
Опрос показал рост числа украинцев, готовых к территориальным уступкам
Число граждан Украины, готовых к территориальным уступкам ради мира, выросло вдвое за год, с декабря 2023 года, и более чем в четыре раза - с сентября 2022... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T15:47:00+03:00
2025-01-03T15:47:00+03:00
россия
украина
киев
владимир путин
курт волкер
кмис
оон
нато
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Число граждан Украины, готовых к территориальным уступкам ради мира, выросло вдвое за год, с декабря 2023 года, и более чем в четыре раза - с сентября 2022 года, следует из данных опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Согласно данным на графиках, опубликованных на сайте КМИС, в декабре 2024 года доля граждан Украины, готовых к территориальным уступкам для скорейшего достижения мира, составляет 38%, тогда как год назад, в декабре 2023 года, она составляла 19% процентов, а в сентябре 2022 года - 8%. При этом фиксируется исторический минимум не готовых к уступкам граждан - 51%. В сентябре 2022 года 87% опрошенных отвергли идею утраты территорий ради прекращения боевых действий. Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" проводился с 2 по 17 декабря 2024 года в формате телефонных интервью с использованием компьютера, было опрошено 985 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%. Ранее бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер предположил, что Киев будет вынужден признать утрату контроля над регионами, вошедшими в состав России, и отказаться от попыток вернуть их в ходе военных действий. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250103/ukraina-1992414187.html
https://ria.ru/20250103/raketa-1992412534.html
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россия, украина, киев, владимир путин, курт волкер, кмис, оон, нато, в мире
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Курт Волкер, КМИС, ООН, НАТО, В мире
Опрос показал рост числа украинцев, готовых к территориальным уступкам

КМИС: число украинцев, готовых к уступкам ради мира, выросло вдвое за год

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Число граждан Украины, готовых к территориальным уступкам ради мира, выросло вдвое за год, с декабря 2023 года, и более чем в четыре раза - с сентября 2022 года, следует из данных опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Согласно данным на графиках, опубликованных на сайте КМИС, в декабре 2024 года доля граждан Украины, готовых к территориальным уступкам для скорейшего достижения мира, составляет 38%, тогда как год назад, в декабре 2023 года, она составляла 19% процентов, а в сентябре 2022 года - 8%.
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При этом фиксируется исторический минимум не готовых к уступкам граждан - 51%. В сентябре 2022 года 87% опрошенных отвергли идею утраты территорий ради прекращения боевых действий.
Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" проводился с 2 по 17 декабря 2024 года в формате телефонных интервью с использованием компьютера, было опрошено 985 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%.
Ранее бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер предположил, что Киев будет вынужден признать утрату контроля над регионами, вошедшими в состав России, и отказаться от попыток вернуть их в ходе военных действий.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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