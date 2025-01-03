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ООН внимательно следит за ситуацией с языками меньшинств на Украине - РИА Новости, 03.01.2025
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20:35 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/oon-1992440965.html
ООН внимательно следит за ситуацией с языками меньшинств на Украине
ООН внимательно следит за ситуацией с языками меньшинств на Украине - РИА Новости, 03.01.2025
ООН внимательно следит за ситуацией с языками меньшинств на Украине
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно следит за ситуацией с языками меньшинств на Украине и за законопроектом в стране об... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T20:35:00+03:00
2025-01-03T20:35:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 3 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно следит за ситуацией с языками меньшинств на Украине и за законопроектом в стране об исключении русского языка из списка языков, подлежащих защите, заявила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел. В конце декабря представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, предлагающий обновить перечень языков, подлежащих поддержке и особой защите, из него исключен русский. "Статья 27 Международного пакта о гражданских и политических правах предусматривает, что этническим, религиозным или языковым меньшинствам не может быть отказано в праве пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и отправлять религиозные обряды или использовать свой родной язык. УВКПЧ внимательно следит за развитием событий, связанных с языковыми правами национальных меньшинств на Украине, комментируя соответствующие законодательные изменения и предоставляя рекомендации в наших отчетах... Мы продолжим следить за этим вопросом, включая данный законопроект", - ответила она на просьбу прокомментировать данный законопроект кабмина Украины. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
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в мире, украина, россия, оон, верховная рада украины, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, ООН, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия
ООН внимательно следит за ситуацией с языками меньшинств на Украине

УВКПЧ ООН следит за законопроектом об исключении русского языка из списка

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно следит за ситуацией с языками меньшинств на Украине и за законопроектом в стране об исключении русского языка из списка языков, подлежащих защите, заявила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.
В конце декабря представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, предлагающий обновить перечень языков, подлежащих поддержке и особой защите, из него исключен русский.
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"Статья 27 Международного пакта о гражданских и политических правах предусматривает, что этническим, религиозным или языковым меньшинствам не может быть отказано в праве пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и отправлять религиозные обряды или использовать свой родной язык. УВКПЧ внимательно следит за развитием событий, связанных с языковыми правами национальных меньшинств на Украине, комментируя соответствующие законодательные изменения и предоставляя рекомендации в наших отчетах... Мы продолжим следить за этим вопросом, включая данный законопроект", - ответила она на просьбу прокомментировать данный законопроект кабмина Украины.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
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