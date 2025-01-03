Германия и Япония не смогут получить место в Совбезе ООН, заявил Небензя
Небензя: Германия и Япония не получат постоянного членства в Совбезе ООН
© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Германия и Япония не смогут стать постоянными членами Совета Безопасности ООН, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Юбилей организации (ООН. — Прим. ред.) — это, конечно, повод, чтобы оглянуться и посмотреть в будущее. Естественно, главное, что в мыслях тех, кто думает об ООН, — это реформа Совета Безопасности. Но реформа СБ — это очень сложный процесс, его под юбилей не подгонишь и невозможно подогнать. Это очень кропотливая работа", — сказал Небензя в интервью телеканалу "Россия 24".
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По его словам, в январе начнется новый сезон переговоров между правительствами разных стран по этому поводу.
"Много предложений по реформе, некоторые из них, включая те, которые исходят от ряда стран-членов, довольно наивные и непрактичные. Есть страны, которые претендуют на место в СБ, которое они никогда не получат, мы об этом уже сказали прямо. В частности, Германия и Япония. Не видать места постоянного членства в СБ — не только как своих ушей, но и всего остального. Это уже очевидный факт", — добавил Небензя.
Совбез ООН — постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран — пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены: Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. В прошлом году Индия и ряд других стран были избраны в числе непостоянных членов СБ ООН на 2021-2022 годы, и в августе этого года Индия председательствовала в организации.
Наряду с Бразилией, Германией и Японией Индия входит в "Группу четырех" (G4) — группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянными членами СБ ООН и требуют постоянного членства в организации. В ходе саммита "Группы четырех" главы МИД Бразилии, Германии, Индии и Японии призвали к реформе Совета Безопасности ООН и подтвердили поддержку друг друга в получении мест постоянных членов Совбеза.
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