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ВСУ обстреляли село в Брянской области, погиб мирный житель - РИА Новости, 03.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 03.01.2025 (обновлено: 16:18 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/obstrel-1992415071.html
ВСУ обстреляли село в Брянской области, погиб мирный житель
ВСУ обстреляли село в Брянской области, погиб мирный житель - РИА Новости, 03.01.2025
ВСУ обстреляли село в Брянской области, погиб мирный житель
Мирный житель стал жертвой минометного обстрела со стороны ВСУ села Кирилловка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T15:34:00+03:00
2025-01-03T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
климовский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Мирный житель стал жертвой минометного обстрела со стороны ВСУ села Кирилловка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Украинские террористы совершили минометный обстрел села Кирилловка Климовского района. К сожалению, в результате террористической атаки погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь", — написал он. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил губернатор.Климовский район — один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и постоянно подвергается обстрелам. В конце декабря в селе Кирилловка из-за атаки со стороны ВСУ погибла женщина.Украинские войска ежедневно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
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климовский район
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климовский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Климовский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли село в Брянской области, погиб мирный житель

Богомаз: при минометном обстреле ВСУ села Кирилловка погиб мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Мирный житель стал жертвой минометного обстрела со стороны ВСУ села Кирилловка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«
"Украинские террористы совершили минометный обстрел села Кирилловка Климовского района. К сожалению, в результате террористической атаки погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь", — написал он.
Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил губернатор.
Климовский район — один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и постоянно подвергается обстрелам. В конце декабря в селе Кирилловка из-за атаки со стороны ВСУ погибла женщина.
Украинские войска ежедневно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКлимовский районБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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