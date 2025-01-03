ВСУ обстреляли село в Брянской области, погиб мирный житель
Богомаз: при минометном обстреле ВСУ села Кирилловка погиб мирный житель
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Мирный житель стал жертвой минометного обстрела со стороны ВСУ села Кирилловка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
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"Украинские террористы совершили минометный обстрел села Кирилловка Климовского района. К сожалению, в результате террористической атаки погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь", — написал он.
Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил губернатор.
Климовский район — один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и постоянно подвергается обстрелам. В конце декабря в селе Кирилловка из-за атаки со стороны ВСУ погибла женщина.
Украинские войска ежедневно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
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