https://ria.ru/20250103/obstrel-1992415071.html

ВСУ обстреляли село в Брянской области, погиб мирный житель

ВСУ обстреляли село в Брянской области, погиб мирный житель - РИА Новости, 03.01.2025

ВСУ обстреляли село в Брянской области, погиб мирный житель

Мирный житель стал жертвой минометного обстрела со стороны ВСУ села Кирилловка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T15:34:00+03:00

2025-01-03T15:34:00+03:00

2025-01-03T16:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

климовский район

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Мирный житель стал жертвой минометного обстрела со стороны ВСУ села Кирилловка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Украинские террористы совершили минометный обстрел села Кирилловка Климовского района. К сожалению, в результате террористической атаки погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь", — написал он. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил губернатор.Климовский район — один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и постоянно подвергается обстрелам. В конце декабря в селе Кирилловка из-за атаки со стороны ВСУ погибла женщина.Украинские войска ежедневно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

климовский район

брянская область

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Ольга Фомченкова

климовский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия