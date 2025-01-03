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Житель Шебекино пострадал при обстреле со стороны ВСУ
Житель Шебекино пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025
Житель Шебекино пострадал при обстреле со стороны ВСУ
Житель города Шебекино в Белгородской области получил осколочное ранение при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T11:45:00+03:00
2025-01-03T11:45:00+03:00
2025-01-03T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 3 янв — РИА Новости. Житель города Шебекино в Белгородской области получил осколочное ранение при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате обстрела города Шебекино ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением грудной клетки бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", — написал он.По словам губернатора, в городе на одном из предприятий повреждено бетонное ограждение и две "Газели". В поселке Маслова Пристань из-за атаки беспилотника получил повреждения ангар производственного предприятия.
https://ria.ru/20250102/vsu-1992338557.html
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Житель Шебекино пострадал при обстреле со стороны ВСУ
Гладков: житель Шебекино получил осколочное ранение при обстреле со стороны ВСУ