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Житель Шебекино пострадал при обстреле со стороны ВСУ

Житель Шебекино пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025

Житель Шебекино пострадал при обстреле со стороны ВСУ

Житель города Шебекино в Белгородской области получил осколочное ранение при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T11:45:00+03:00

2025-01-03T11:45:00+03:00

2025-01-03T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 3 янв — РИА Новости. Житель города Шебекино в Белгородской области получил осколочное ранение при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате обстрела города Шебекино ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением грудной клетки бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", — написал он.По словам губернатора, в городе на одном из предприятий повреждено бетонное ограждение и две "Газели". В поселке Маслова Пристань из-за атаки беспилотника получил повреждения ангар производственного предприятия.

https://ria.ru/20250102/vsu-1992338557.html

шебекино

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия