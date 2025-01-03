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ВСУ выпустили по Белгородской области около 60 снарядов за сутки - РИА Новости, 03.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:25 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/obstrel-1992384967.html
ВСУ выпустили по Белгородской области около 60 снарядов за сутки
ВСУ выпустили по Белгородской области около 60 снарядов за сутки - РИА Новости, 03.01.2025
ВСУ выпустили по Белгородской области около 60 снарядов за сутки
Украинские военные за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 60 снарядов, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T10:25:00+03:00
2025-01-03T10:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 60 снарядов, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В пятницу в Telegram-канале Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 2 января. Атакам подверглись 32 населенных пункта в семи районах области. Было выпущено 59 снарядов, а также зафиксировано 37 атак с использованием беспилотников. За отчетный период повреждены семь частных домовладений и четыре транспортных средства. "В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Новостроевка-Вторая, Сподарюшино и Пороз выпущено 32 боеприпаса в ходе 11 обстрелов и совершены атаки с помощью 10 БПЛА", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населённым пунктам было выпущено пять боеприпасов и 13 дронов. В селе Ясные Зори в результате атаки дрона получил тяжёлые ранения один мирный житель. В Борисовском районе два населенных пункта атакованы двумя беспилотниками. Над Валуйским и Старооскольским округами сбиты два беспилотника. В Краснояружском районе пять населенных пунктов подверглись обстрелам 9 снарядами и атакам 6 дронов. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Муром, Новая Таволжанка и хуторам Балки, Панков и Мухин произведено 4 артиллерийских обстрела, в ходе которых выпущено 13 снарядов, и совершены атаки пяти беспилотников", - добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ выпустили по Белгородской области около 60 снарядов за сутки

Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 59 снарядов за сутки

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 60 снарядов, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В пятницу в Telegram-канале Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 2 января. Атакам подверглись 32 населенных пункта в семи районах области. Было выпущено 59 снарядов, а также зафиксировано 37 атак с использованием беспилотников. За отчетный период повреждены семь частных домовладений и четыре транспортных средства.
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"В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Новостроевка-Вторая, Сподарюшино и Пороз выпущено 32 боеприпаса в ходе 11 обстрелов и совершены атаки с помощью 10 БПЛА", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населённым пунктам было выпущено пять боеприпасов и 13 дронов. В селе Ясные Зори в результате атаки дрона получил тяжёлые ранения один мирный житель. В Борисовском районе два населенных пункта атакованы двумя беспилотниками. Над Валуйским и Старооскольским округами сбиты два беспилотника. В Краснояружском районе пять населенных пунктов подверглись обстрелам 9 снарядами и атакам 6 дронов.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Муром, Новая Таволжанка и хуторам Балки, Панков и Мухин произведено 4 артиллерийских обстрела, в ходе которых выпущено 13 снарядов, и совершены атаки пяти беспилотников", - добавил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районШебекиноВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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