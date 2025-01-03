ВСУ выпустили по Белгородской области около 60 снарядов за сутки
Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 59 снарядов за сутки
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 60 снарядов, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В пятницу в Telegram-канале Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 2 января. Атакам подверглись 32 населенных пункта в семи районах области. Было выпущено 59 снарядов, а также зафиксировано 37 атак с использованием беспилотников. За отчетный период повреждены семь частных домовладений и четыре транспортных средства.
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"В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Новостроевка-Вторая, Сподарюшино и Пороз выпущено 32 боеприпаса в ходе 11 обстрелов и совершены атаки с помощью 10 БПЛА", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населённым пунктам было выпущено пять боеприпасов и 13 дронов. В селе Ясные Зори в результате атаки дрона получил тяжёлые ранения один мирный житель. В Борисовском районе два населенных пункта атакованы двумя беспилотниками. Над Валуйским и Старооскольским округами сбиты два беспилотника. В Краснояружском районе пять населенных пунктов подверглись обстрелам 9 снарядами и атакам 6 дронов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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