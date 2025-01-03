Украинские войска за сутки девять раз обстреляли ДНР
ВСУ за сутки девять раз обстреляли ДНР, выпустив 26 боеприпасов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 26 боеприпасов, заявило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"Девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано Управлением по вопросам документирования военных преступлений Украины за прошедшие сутки... Девять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточняется, всего было выпущено 26 боеприпасов. Отмечается, что в представительство не поступало сведений о ранении мирных жителей.
В предыдущие сутки было зафиксировано 15 обстрелов.
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