https://ria.ru/20250103/obstrel-1992356048.html

Украинские войска за сутки девять раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки девять раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 03.01.2025

Украинские войска за сутки девять раз обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 26 боеприпасов, заявило управление по вопросам документирования РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T00:32:00+03:00

2025-01-03T00:32:00+03:00

2025-01-03T00:32:00+03:00

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 26 боеприпасов, заявило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано Управлением по вопросам документирования военных преступлений Украины за прошедшие сутки... Девять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении ведомства. Как уточняется, всего было выпущено 26 боеприпасов. Отмечается, что в представительство не поступало сведений о ранении мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 15 обстрелов.

https://ria.ru/20250102/gorlovka-1992330731.html

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика