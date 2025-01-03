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Новые власти Сирии хотят продолжения присутствия России, заявил Небензя - РИА Новости, 03.01.2025
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Война в Сирии
 
11:59 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/nebenzja-1992392855.html
Новые власти Сирии хотят продолжения присутствия России, заявил Небензя
Новые власти Сирии хотят продолжения присутствия России, заявил Небензя - РИА Новости, 03.01.2025
Новые власти Сирии хотят продолжения присутствия России, заявил Небензя
Новые власти Сирии посылают сигналы, что заинтересованы в продолжении присутствия России, хотя до конкретики пока не дошло, заявил постпред России при ООН... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T11:59:00+03:00
2025-01-03T11:59:00+03:00
война в сирии
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Новые власти Сирии посылают сигналы, что заинтересованы в продолжении присутствия России, хотя до конкретики пока не дошло, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью программе "Вести". "Россию и Сирию связывают узы дружбы, не связанные с какими-либо режимами. Нынешние де-факто руководители Сирии посылают сигналы, в том числе и в контексте российского присутствия в Сирии, говоря о том, что новые сирийские власти заинтересованы в продолжении нашего присутствия. Но опять-таки, до конкретики, я так понимаю, дело пока не дошло", - заявил Небензя. При этом он признал, что новые власти Сирии позиционируют себя как те, кто может обеспечить интересы всех сирийцев. "Конечно, де-факто власти хотят, чтобы с них сняли санкции, и представляют себя властью, которая заботится об интересах всех сирийцев. Я должен признать, что на сегодняшний день они ведут себя достаточно грамотно. Не знаю, по подсказке или понимая сами, что необходимо посылать правильные сигналы всему сирийскому обществу", - добавил он. В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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в мире, сирия, россия, дамаск (город), василий небензя, башар асад, оон, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Василий Небензя, Башар Асад, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Новые власти Сирии хотят продолжения присутствия России, заявил Небензя

Небензя: новые власти Сирии заинтересованы в продолжении присутствия России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Василий Небензя. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Новые власти Сирии посылают сигналы, что заинтересованы в продолжении присутствия России, хотя до конкретики пока не дошло, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью программе "Вести".
"Россию и Сирию связывают узы дружбы, не связанные с какими-либо режимами. Нынешние де-факто руководители Сирии посылают сигналы, в том числе и в контексте российского присутствия в Сирии, говоря о том, что новые сирийские власти заинтересованы в продолжении нашего присутствия. Но опять-таки, до конкретики, я так понимаю, дело пока не дошло", - заявил Небензя.
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При этом он признал, что новые власти Сирии позиционируют себя как те, кто может обеспечить интересы всех сирийцев.
"Конечно, де-факто власти хотят, чтобы с них сняли санкции, и представляют себя властью, которая заботится об интересах всех сирийцев. Я должен признать, что на сегодняшний день они ведут себя достаточно грамотно. Не знаю, по подсказке или понимая сами, что необходимо посылать правильные сигналы всему сирийскому обществу", - добавил он.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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