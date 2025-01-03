Новые власти Сирии хотят продолжения присутствия России, заявил Небензя
Небензя: новые власти Сирии заинтересованы в продолжении присутствия России
Василий Небензя. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Новые власти Сирии посылают сигналы, что заинтересованы в продолжении присутствия России, хотя до конкретики пока не дошло, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью программе "Вести".
"Россию и Сирию связывают узы дружбы, не связанные с какими-либо режимами. Нынешние де-факто руководители Сирии посылают сигналы, в том числе и в контексте российского присутствия в Сирии, говоря о том, что новые сирийские власти заинтересованы в продолжении нашего присутствия. Но опять-таки, до конкретики, я так понимаю, дело пока не дошло", - заявил Небензя.
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При этом он признал, что новые власти Сирии позиционируют себя как те, кто может обеспечить интересы всех сирийцев.
"Конечно, де-факто власти хотят, чтобы с них сняли санкции, и представляют себя властью, которая заботится об интересах всех сирийцев. Я должен признать, что на сегодняшний день они ведут себя достаточно грамотно. Не знаю, по подсказке или понимая сами, что необходимо посылать правильные сигналы всему сирийскому обществу", - добавил он.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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