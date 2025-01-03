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Нацбанк Украины продал рекордные 5,3 миллиарда долларов - РИА Новости, 03.01.2025
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16:00 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/natsbank-1992417049.html
Нацбанк Украины продал рекордные 5,3 миллиарда долларов
Нацбанк Украины продал рекордные 5,3 миллиарда долларов - РИА Новости, 03.01.2025
Нацбанк Украины продал рекордные 5,3 миллиарда долларов
Нацбанк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке в прошлом месяце рекордные 5,3 миллиарда долларов - максимальный месячный объем за всю историю... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T16:00:00+03:00
2025-01-03T16:00:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Нацбанк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке в прошлом месяце рекордные 5,3 миллиарда долларов - максимальный месячный объем за всю историю наблюдений с 2012 года, приводит данные отчета регулятора украинское издание "Страна.ua". "Национальный банк Украины установил рекорд по объему проданного доллара из своих золотовалютных резервов. В новом отчете регулятора сообщается, что в декабре 2024 года он выбросил на межбанк для поддержания стабильности гривны сразу 5,3 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Уточняется, что это самый большой показатель за всю историю публичных наблюдений Нацбанка, которую регулятор обновляет ежемесячно с начала 2012 года. К примеру, пиковые валютные продажи во время финансового кризиса в октябре 2014 года были зафиксированы на уровне 3,2 миллиарда долларов. Декабрьский показатель, как подчеркивает издание, в 1,7 раза больше. "По итогам ноября-2024 золотовалютные резервы НБУ составили 39,9 миллиарда долларов, и чиновники обещали их сильно нарастить по итогам года за счет международной помощи, состоящей не только из грантов, но и кредитов. Однако никто не представлял, что нацбанковцы с такой скоростью будут наращивать растрату валютного госзапаса", - отмечает издание.
https://ria.ru/20250103/ukraina-1992414187.html
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экономика, украина, нацбанк украины, в мире
Экономика, Украина, Нацбанк Украины, В мире
Нацбанк Украины продал рекордные 5,3 миллиарда долларов

Нацбанк Украины продал на валютном рынке рекордные 5,3 млрд долларов

© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети FacebookЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Нацбанк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке в прошлом месяце рекордные 5,3 миллиарда долларов - максимальный месячный объем за всю историю наблюдений с 2012 года, приводит данные отчета регулятора украинское издание "Страна.ua".
"Национальный банк Украины установил рекорд по объему проданного доллара из своих золотовалютных резервов. В новом отчете регулятора сообщается, что в декабре 2024 года он выбросил на межбанк для поддержания стабильности гривны сразу 5,3 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Уточняется, что это самый большой показатель за всю историю публичных наблюдений Нацбанка, которую регулятор обновляет ежемесячно с начала 2012 года. К примеру, пиковые валютные продажи во время финансового кризиса в октябре 2014 года были зафиксированы на уровне 3,2 миллиарда долларов. Декабрьский показатель, как подчеркивает издание, в 1,7 раза больше.
"По итогам ноября-2024 золотовалютные резервы НБУ составили 39,9 миллиарда долларов, и чиновники обещали их сильно нарастить по итогам года за счет международной помощи, состоящей не только из грантов, но и кредитов. Однако никто не представлял, что нацбанковцы с такой скоростью будут наращивать растрату валютного госзапаса", - отмечает издание.
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