Мурашко исполнил желание девочки познакомиться с детским хирургом
Мурашко исполнил мечту Оли о знакомстве с главным хирургом Челябинской области
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний". Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил желание девочки, которая мечтала познакомиться с главным детским хирургом Челябинской области.
Восьмилетняя девочка Ольга Алейникова посетила ведущее детское учреждение региона - Челябинскую областную детскую клиническую больницу и Южно-Уральский государственный медицинский университет.
Оля, как и мечтала, познакомилась с главным детским хирургом Челябинской области Николаем Ростовцевым. Во время экскурсии по больнице девочке показали экстренный приёмный покой и симуляционный класс с муляжами учебного центра.
Оля также узнала, как правильно делать разрез скальпелем, вместе с хирургом наложила настоящие швы на манекене, а в кабинете УЗ-диагностики сделала папе УЗИ брюшной полости.
"Я бы хотела стать хирургом... Потому что они лечат людей и спасают их, и еще маленьких детей", - сказала девочка после экскурсии.
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