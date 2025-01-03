https://ria.ru/20250103/murashko-1992383835.html

Мурашко исполнил желание девочки познакомиться с детским хирургом

Мурашко исполнил желание девочки познакомиться с детским хирургом - РИА Новости, 03.01.2025

Мурашко исполнил желание девочки познакомиться с детским хирургом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил желание девочки, которая мечтала познакомиться с главным детским хирургом Челябинской области. РИА Новости, 03.01.2025

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил желание девочки, которая мечтала познакомиться с главным детским хирургом Челябинской области. Восьмилетняя девочка Ольга Алейникова посетила ведущее детское учреждение региона - Челябинскую областную детскую клиническую больницу и Южно-Уральский государственный медицинский университет. Оля, как и мечтала, познакомилась с главным детским хирургом Челябинской области Николаем Ростовцевым. Во время экскурсии по больнице девочке показали экстренный приёмный покой и симуляционный класс с муляжами учебного центра. Оля также узнала, как правильно делать разрез скальпелем, вместе с хирургом наложила настоящие швы на манекене, а в кабинете УЗ-диагностики сделала папе УЗИ брюшной полости. "Я бы хотела стать хирургом... Потому что они лечат людей и спасают их, и еще маленьких детей", - сказала девочка после экскурсии.

https://ria.ru/20250103/lyubimova-1992383101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, челябинская область, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, елка желаний, новый год 2025