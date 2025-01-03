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Мурашко исполнил желание девочки познакомиться с детским хирургом - РИА Новости, 03.01.2025
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Хорошие новости
 
10:15 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/murashko-1992383835.html
Мурашко исполнил желание девочки познакомиться с детским хирургом
Мурашко исполнил желание девочки познакомиться с детским хирургом - РИА Новости, 03.01.2025
Мурашко исполнил желание девочки познакомиться с детским хирургом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил желание девочки, которая мечтала познакомиться с главным детским хирургом Челябинской области. РИА Новости, 03.01.2025
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил желание девочки, которая мечтала познакомиться с главным детским хирургом Челябинской области. Восьмилетняя девочка Ольга Алейникова посетила ведущее детское учреждение региона - Челябинскую областную детскую клиническую больницу и Южно-Уральский государственный медицинский университет. Оля, как и мечтала, познакомилась с главным детским хирургом Челябинской области Николаем Ростовцевым. Во время экскурсии по больнице девочке показали экстренный приёмный покой и симуляционный класс с муляжами учебного центра. Оля также узнала, как правильно делать разрез скальпелем, вместе с хирургом наложила настоящие швы на манекене, а в кабинете УЗ-диагностики сделала папе УЗИ брюшной полости. "Я бы хотела стать хирургом... Потому что они лечат людей и спасают их, и еще маленьких детей", - сказала девочка после экскурсии.
https://ria.ru/20250103/lyubimova-1992383101.html
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общество, челябинская область, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, елка желаний, новый год 2025
Хорошие новости, Общество, Челябинская область, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, Елка желаний, Новый год 2025
Мурашко исполнил желание девочки познакомиться с детским хирургом

Мурашко исполнил мечту Оли о знакомстве с главным хирургом Челябинской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний". Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил желание девочки, которая мечтала познакомиться с главным детским хирургом Челябинской области.
Восьмилетняя девочка Ольга Алейникова посетила ведущее детское учреждение региона - Челябинскую областную детскую клиническую больницу и Южно-Уральский государственный медицинский университет.
Здание телевизионного технического центра Останкино с баннером Первого канала - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Любимова исполнила мечту мальчика посетить телецентр "Останкино"
Вчера, 10:09
Оля, как и мечтала, познакомилась с главным детским хирургом Челябинской области Николаем Ростовцевым. Во время экскурсии по больнице девочке показали экстренный приёмный покой и симуляционный класс с муляжами учебного центра.
Оля также узнала, как правильно делать разрез скальпелем, вместе с хирургом наложила настоящие швы на манекене, а в кабинете УЗ-диагностики сделала папе УЗИ брюшной полости.
"Я бы хотела стать хирургом... Потому что они лечат людей и спасают их, и еще маленьких детей", - сказала девочка после экскурсии.
Мишустин на экскурсии в Союзмультфильме с детьми — участниками акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Мишустин исполнил новогодние мечты четырех детей
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Хорошие новостиОбществоЧелябинская областьРоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоЕлка желанийНовый год 2025
 
 
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