https://ria.ru/20250103/mtsh-1991909815.html

Промышленников научат в МТШ создавать цифровых двойников на производствах

Промышленников научат в МТШ создавать цифровых двойников на производствах - РИА Новости, 03.01.2025

Промышленников научат в МТШ создавать цифровых двойников на производствах

Образовательный проект городского правительства "Московская техническая школа" запустила модуль "Цифровые двойники", с помощью которого промышленники смогут... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T12:00:00+03:00

2025-01-03T12:00:00+03:00

2025-01-03T12:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

мисис

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Образовательный проект городского правительства "Московская техническая школа" запустила модуль "Цифровые двойники", с помощью которого промышленники смогут получать необходимые компетенции для создания и применения цифровых двойников на производствах, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он отметил, что промышленники получат компетенции, начиная от проектирования и моделирования до анализа больших данных и оптимизации процессов."Продолжаем развивать образовательную базу "Московской технической школы" и запустили третий в 2024 году модуль. Цифровые двойники представляют собой виртуальные модели физических объектов и процессов, которые позволяют проводить их мониторинг, симуляцию и оптимизацию в реальном времени. В рамках программы участники проекта будут обучаться основам создания, управления и анализа цифровых двойников", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Министр правительства столицы добавил, что модуль включает теоретические, а также практические занятия, на которых слушатели познакомятся с передовыми технологиями. Например, интернет вещей, машинное обучение и аналитика больших данных.Образовательными партнерами модуля стали – Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский Политех, Университет МИСИС, "НАМИ", Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Сколковский институт науки и технологий и другие. В общей сложности около 20 организаций.В свою очередь, проректор по дополнительному образованию НИТУ МИСИС Вадим Петров отметил, что использование цифровых двойников помогает уменьшить затраты времени и ресурсов при проектировании и тестировании сложных технических решений. Также применение виртуальных систем зачастую способствует уменьшению рисков для здоровья людей и экологической безопасности. Их использование становится неотъемлемой частью современных технологий управления и контроля в различных отраслях промышленности.По его словам, специалисты НИТУ МИСИС подготовили несколько модулей. Они будут полезны для повышения цифровых компетенций слушателей курса.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин подчеркнул, что для внедрения на производствах современных технологий нужны новые инженерные кадры. В 2021 году правительство Москвы вместе с крупными университетами и компаниями, чтобы решить проблему нехватки кадров, открыло проект "Московская техническая школа". Цель проекта – обучить сотрудников предприятий работать с новыми технологиями, которые помогут развивать промышленность столицы и улучшать производство. "Московская техническая школа" дает развитую образовательную инфраструктуру, а также в рамках проекта проходят вебинары, мастер-классы, конференции, конгрессы и много других специальных мероприятий. На данный момент партнерская сеть проекта насчитывает 126 научных и индустриальных организаций.Как ранее отметил Гарбузов, наибольшей популярностью среди участников "Московской технической школы" пользуются курсы по искусственному интеллекту.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, сергей собянин, мисис, поддержка бизнеса