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В Москве реконструировали более 137 километров газопроводов в 2024 году
В Москве реконструировали более 137 километров газопроводов в 2024 году - РИА Новости, 03.01.2025
В Москве реконструировали более 137 километров газопроводов в 2024 году
Специалисты Комплекса городского хозяйства в прошлом году построили и реконструировали более 137 километров газопроводов, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T14:50:00+03:00
2025-01-03T14:50:00+03:00
2025-01-03T14:50:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в прошлом году построили и реконструировали более 137 километров газопроводов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня столица занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей, сократить износ сетей. Только в прошлом году построили и реконструировали более 137 километров газовых сетей", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что приоритетный метод реконструкции - бестраншейные технологии, они применяются в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. "Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем при помощи приборов неразрушающего контроля, которые позволяют провести диагностику технического состояния, выявить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей. При строительстве и реконструкции газопроводов используются исключительно материалы отечественного производства", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что продолжается оборудование столичных газопроводов запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве реконструировали более 137 километров газопроводов в 2024 году
Бирюков: в Москве за год построили и реконструировали более 137 км газопроводов
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в прошлом году построили и реконструировали более 137 километров газопроводов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня столица занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей, сократить износ сетей. Только в прошлом году построили и реконструировали более 137 километров газовых сетей", - отметил Бирюков
.
Заместитель мэра пояснил, что приоритетный метод реконструкции - бестраншейные технологии, они применяются в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации.
"Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем при помощи приборов неразрушающего контроля, которые позволяют провести диагностику технического состояния, выявить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей. При строительстве и реконструкции газопроводов используются исключительно материалы отечественного производства", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что продолжается оборудование столичных газопроводов запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты.