https://ria.ru/20250103/moskva-1992411881.html

В Москве реконструировали более 137 километров газопроводов в 2024 году

В Москве реконструировали более 137 километров газопроводов в 2024 году - РИА Новости, 03.01.2025

В Москве реконструировали более 137 километров газопроводов в 2024 году

Специалисты Комплекса городского хозяйства в прошлом году построили и реконструировали более 137 километров газопроводов, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T14:50:00+03:00

2025-01-03T14:50:00+03:00

2025-01-03T14:50:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в прошлом году построили и реконструировали более 137 километров газопроводов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня столица занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей, сократить износ сетей. Только в прошлом году построили и реконструировали более 137 километров газовых сетей", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что приоритетный метод реконструкции - бестраншейные технологии, они применяются в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. "Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем при помощи приборов неразрушающего контроля, которые позволяют провести диагностику технического состояния, выявить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей. При строительстве и реконструкции газопроводов используются исключительно материалы отечественного производства", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что продолжается оборудование столичных газопроводов запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты.

https://realty.ria.ru/20230404/potok-1862827566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков