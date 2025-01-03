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В Москве реконструировали более 137 километров газопроводов в 2024 году - РИА Новости, 03.01.2025
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В Москве реконструировали более 137 километров газопроводов в 2024 году
В Москве реконструировали более 137 километров газопроводов в 2024 году - РИА Новости, 03.01.2025
В Москве реконструировали более 137 километров газопроводов в 2024 году
Специалисты Комплекса городского хозяйства в прошлом году построили и реконструировали более 137 километров газопроводов, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T14:50:00+03:00
2025-01-03T14:50:00+03:00
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в прошлом году построили и реконструировали более 137 километров газопроводов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня столица занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей, сократить износ сетей. Только в прошлом году построили и реконструировали более 137 километров газовых сетей", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что приоритетный метод реконструкции - бестраншейные технологии, они применяются в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. "Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем при помощи приборов неразрушающего контроля, которые позволяют провести диагностику технического состояния, выявить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей. При строительстве и реконструкции газопроводов используются исключительно материалы отечественного производства", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что продолжается оборудование столичных газопроводов запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве реконструировали более 137 километров газопроводов в 2024 году

Бирюков: в Москве за год построили и реконструировали более 137 км газопроводов

© Фото : "Мосгаз"Строительство газопровода в Москве
Строительство газопровода в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото : "Мосгаз"
Строительство газопровода в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в прошлом году построили и реконструировали более 137 километров газопроводов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня столица занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей, сократить износ сетей. Только в прошлом году построили и реконструировали более 137 километров газовых сетей", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что приоритетный метод реконструкции - бестраншейные технологии, они применяются в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации.
"Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем при помощи приборов неразрушающего контроля, которые позволяют провести диагностику технического состояния, выявить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей. При строительстве и реконструкции газопроводов используются исключительно материалы отечественного производства", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что продолжается оборудование столичных газопроводов запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты.
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