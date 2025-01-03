https://ria.ru/20250103/moshenniki-1992403653.html

МВД раскрыло, сколько раз мошенники звонят россиянам ежедневно

МВД раскрыло, сколько раз мошенники звонят россиянам ежедневно - РИА Новости, 03.01.2025

МВД раскрыло, сколько раз мошенники звонят россиянам ежедневно

Мошенники ежедневно совершают порядка 20 миллионов звонков россиянам, из них "срабатывает" около тысячи, сообщил замначальника следственного департамента МВД... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T13:32:00+03:00

2025-01-03T13:32:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Мошенники ежедневно совершают порядка 20 миллионов звонков россиянам, из них "срабатывает" около тысячи, сообщил замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов в эфире телеканала "Россия 24". "По данным специалистов в этой области, ежедневно совершается около 20 миллионов звонков в Россию с целью мошенничества. Срабатывает чуть больше тысячи. То есть процент сработок достаточно маленький. Но ущерб от этих сработок - колоссальный", - сказал Филиппов. По его словам, ряд кол-центров аферистов расположены в России. МВД расследует уголовные дела в отношении 29 таких центров, которые полиция обнаружила в РФ.

https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, новый год 2025, технологии