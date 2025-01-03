https://ria.ru/20250103/moshenniki-1992403653.html
МВД раскрыло, сколько раз мошенники звонят россиянам ежедневно
МВД раскрыло, сколько раз мошенники звонят россиянам ежедневно - РИА Новости, 03.01.2025
МВД раскрыло, сколько раз мошенники звонят россиянам ежедневно
Мошенники ежедневно совершают порядка 20 миллионов звонков россиянам, из них "срабатывает" около тысячи, сообщил замначальника следственного департамента МВД... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T13:32:00+03:00
2025-01-03T13:32:00+03:00
2025-01-03T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Мошенники ежедневно совершают порядка 20 миллионов звонков россиянам, из них "срабатывает" около тысячи, сообщил замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов в эфире телеканала "Россия 24". "По данным специалистов в этой области, ежедневно совершается около 20 миллионов звонков в Россию с целью мошенничества. Срабатывает чуть больше тысячи. То есть процент сработок достаточно маленький. Но ущерб от этих сработок - колоссальный", - сказал Филиппов. По его словам, ряд кол-центров аферистов расположены в России. МВД расследует уголовные дела в отношении 29 таких центров, которые полиция обнаружила в РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, новый год 2025, технологии
Происшествия, Россия, Новый год 2025, Технологии
МВД раскрыло, сколько раз мошенники звонят россиянам ежедневно
МВД: мошенники ежедневно совершают около 20 миллионов звонков россиянам