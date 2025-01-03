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В Чувашии "Дед Мороз" застрелил человека - РИА Новости, 03.01.2025
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13:37 03.01.2025 (обновлено: 16:22 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/moroz-1992404356.html
В Чувашии "Дед Мороз" застрелил человека
В Чувашии "Дед Мороз" застрелил человека - РИА Новости, 03.01.2025
В Чувашии "Дед Мороз" застрелил человека
В городе Канаш в Чувашии мужчина, переодетый в костюм Деда Мороза, убил бизнесмена, сообщило следственное управление СК по Чувашии. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T13:37:00+03:00
2025-01-03T16:22:00+03:00
происшествия
россия
чувашская республика (чувашия)
дед мороз
канаш
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МОСКВА, 3 января — РИА Новости. В городе Канаш в Чувашии мужчина, переодетый в костюм Деда Мороза, убил бизнесмена, сообщило следственное управление СК по Чувашии.Нападение произошло днем накануне в одном из магазинов. По версии следствия, преступник подошел к прилавку и выстрелил в хозяина. От полученных ранений тот умер на месте, а злоумышленник скрылся. Предполагаемой причиной убийства стал денежный долг.&quot;Личность подозреваемого установлена, утром 3 января он задержан по месту своего жительства в одной из деревень Канашского округа&quot;, — говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК (убийство). Следствие будет просить о заключении предполагаемого убийцы под стражу.
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россия
чувашская республика (чувашия)
канаш
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Работа следователей на месте убийства предпринимателя в Чувашии
В городе Канаш в Чувашии мужчина, переодетый в костюм Деда Мороза, убил бизнесмена, сообщило следственное управление СК по Чувашии. Нападение произошло днем накануне в одном из магазинов. По версии следствия, преступник подошел к прилавку и выстрелил в хозяина. От полученных ранений тот умер на месте, а злоумышленник скрылся. Предполагаемой причиной убийства стал денежный долг.
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Задержание подозреваемого в убийстве предпринимателя в Чувашии
Спецназ Росгвардии задержал подозреваемого в убийстве предпринимателя в Чувашии
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происшествия, россия, чувашская республика (чувашия), дед мороз, канаш
Происшествия, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Дед Мороз, Канаш
В Чувашии "Дед Мороз" застрелил человека

В Чувашии мужчина в костюме Деда Мороза застрелил бизнесмена, его задержали

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МОСКВА, 3 января — РИА Новости. В городе Канаш в Чувашии мужчина, переодетый в костюм Деда Мороза, убил бизнесмена, сообщило следственное управление СК по Чувашии.
Нападение произошло днем накануне в одном из магазинов. По версии следствия, преступник подошел к прилавку и выстрелил в хозяина. От полученных ранений тот умер на месте, а злоумышленник скрылся. Предполагаемой причиной убийства стал денежный долг.
«

"Личность подозреваемого установлена, утром 3 января он задержан по месту своего жительства в одной из деревень Канашского округа", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК (убийство). Следствие будет просить о заключении предполагаемого убийцы под стражу.
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ПроисшествияРоссияЧувашская Республика (Чувашия)Дед МорозКанаш
 
 
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