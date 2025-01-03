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Energocom рассказала о ситуации в энергетике Молдавии на 4 января - РИА Новости, 03.01.2025
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19:26 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/moldaviya-1992435500.html
Energocom рассказала о ситуации в энергетике Молдавии на 4 января
Energocom рассказала о ситуации в энергетике Молдавии на 4 января - РИА Новости, 03.01.2025
Energocom рассказала о ситуации в энергетике Молдавии на 4 января
Необходимое потребление электроэнергии в Молдавии на 4 января полностью покрыто, благодаря предварительным закупкам, сообщает пресс-служба госкомпании... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T19:26:00+03:00
2025-01-03T19:26:00+03:00
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КИШИНЕВ, 3 янв - РИА Новости. Необходимое потребление электроэнергии в Молдавии на 4 января полностью покрыто, благодаря предварительным закупкам, сообщает пресс-служба госкомпании Energocom. Российская компания "Газпром" сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. "Компания Energocom полностью обеспечила потребности Молдавии в электроэнергии на субботу, 4 января. Для покрытия энергопотребления были зарезервированы мощности на границе с Румынией. Энергообеспечение республики будет также осуществляться за счет теплоэлектроцентралей Кишинева и города Бельцы ", - отмечается в распространённом для СМИ сообщении компании. Компания также сообщает, что по субботам потребление электроэнергии в республике на 7-10% ниже, чем в будние дни. Однако после праздников ожидаются дополнительные сложности с резервированием мощностей, добавляется в сообщении. "Коммерческая мощность на границе с Румынией для Молдавии составляет всего 315 МВт на постоянной основе (круглосуточно) при необходимых 650-800 МВт зимой. Для покрытия дефицита организуются дополнительные аукционы по резервированию мощностей, не задействованных на других границах Украины с ЕС", - говорится в сообщении. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. Ранее в среду компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
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молдавия, украина, румыния, дорин речан, газпром, молдовагаз, национальный антитеррористический комитет рф, в мире
Молдавия, Украина, Румыния, Дорин Речан, Газпром, Молдовагаз, Национальный антитеррористический комитет РФ, В мире
Energocom рассказала о ситуации в энергетике Молдавии на 4 января

Energocom: Молдавия полностью обеспечила потребности в энергии на 4 января

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КИШИНЕВ, 3 янв - РИА Новости. Необходимое потребление электроэнергии в Молдавии на 4 января полностью покрыто, благодаря предварительным закупкам, сообщает пресс-служба госкомпании Energocom.
Российская компания "Газпром" сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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"Компания Energocom полностью обеспечила потребности Молдавии в электроэнергии на субботу, 4 января. Для покрытия энергопотребления были зарезервированы мощности на границе с Румынией. Энергообеспечение республики будет также осуществляться за счет теплоэлектроцентралей Кишинева и города Бельцы ", - отмечается в распространённом для СМИ сообщении компании.
Компания также сообщает, что по субботам потребление электроэнергии в республике на 7-10% ниже, чем в будние дни. Однако после праздников ожидаются дополнительные сложности с резервированием мощностей, добавляется в сообщении.
"Коммерческая мощность на границе с Румынией для Молдавии составляет всего 315 МВт на постоянной основе (круглосуточно) при необходимых 650-800 МВт зимой. Для покрытия дефицита организуются дополнительные аукционы по резервированию мощностей, не задействованных на других границах Украины с ЕС", - говорится в сообщении.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. Ранее в среду компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
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В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке.
В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
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