https://ria.ru/20250103/moldaviya-1992394061.html

Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в предательстве

Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в предательстве - РИА Новости, 03.01.2025

Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в предательстве

Экс-премьер Молдавии лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Влад Филат обвинил президента страны Майю Санду и её правительство в предательстве... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T12:07:00+03:00

2025-01-03T12:07:00+03:00

2025-01-03T12:36:00+03:00

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кишинев

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молдовагаз

либерально-демократическая партия молдавии

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КИШИНЁВ, 3 янв — РИА Новости. Экс-премьер Молдавии лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Влад Филат обвинил президента страны Майю Санду и её правительство в предательстве национальных интересов и отказе от жителей Приднестровья ради европейской интеграции С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истек в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути, в том числе через Трансбалканский коридор. "Власть отказалась от Приднестровья, положив его жителей - граждан Республики Молдова - на забрызганный слюной алтарь евроинтеграции. Для тех, кто на словах воюет с изменниками Родины, предательство куда слаще!" - написал Филат в своём блоге. Политик раскритиковал отказ от переговоров с "Газпромом", который привёл к прекращению подачи газа в Приднестровский регион и, как следствие, к потере дешёвой электроэнергии. Он подчеркнул, что власти страны демонстрируют "высокомерие и некомпетентность" в отношениях с Тирасполем и Москвой. Филат также выразил обеспокоенность ростом тарифов на газ и электричество, назвав попытки Кишинёва завоевать симпатии жителей Приднестровья "шантажом и экономическим удушением". "Шантажировать Россию участью приднестровцев - чистое безумие! Санду забыла, что на дворе не 2021 год и никто из её пока еще друзей вписываться за Кишинев перед Москвой уже не станет. Ну что ж, поздравляю вас госпожа президент! Вы и ваши опричники, по скудоумию своему и дикости, отдаете влегкую Приднестровье России", - добавил бывший премьер, подчеркнув, что подобная политика лишь усиливает влияние России в регионе. Ранее вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что жителям Приднестровья в случае полного прекращения поставок дешевого российского газа через территорию Украины придется выбирать между смертью от холода из-за невозможности обеспечить выработку тепла и электроэнергии или от голода - из-за высоких цен на энергоресурсы из ЕС. "Газпром" с 1 января ограничил поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны компании "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

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https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html

https://ria.ru/20241223/moldaviya-1990383334.html

https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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