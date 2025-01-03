https://ria.ru/20250103/moldavija-1992436199.html

В Молдавии осудили власти за планы запретить работу российских авиакомпаний

В Молдавии осудили власти за планы запретить работу российских авиакомпаний - РИА Новости, 03.01.2025

В Молдавии осудили власти за планы запретить работу российских авиакомпаний

Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор осудил власти страны за намерения запретить работу российских авиакомпаний в Молдавии. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T19:36:00+03:00

2025-01-03T19:36:00+03:00

2025-01-03T19:36:00+03:00

молдавия

россия

армения

илан шор

майя санду

"аврора"

ижавиа

ираэро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ, 3 янв – РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор осудил власти страны за намерения запретить работу российских авиакомпаний в Молдавии. Ранее министерство инфраструктуры и регионального развития вынесло на общественное обсуждение до 9 января проект закона о запрете на деятельность авиаперевозчиков из более чем 20 стран, включая Россию, Армению и Иран. "Санду (президент Молдавии Майя Санду, которая также является негласным лидером правящей партии "Действие и солидарность", контролирующая все ветви власти в стране – ред.) уже не знает, как еще больше усложнить жизнь людям. Это чтобы добираться к родственникам стало еще сложнее и дороже? Или чтобы окончательно похоронить туризм? А может, она просто не хочет, чтобы молдаване видели, как живут там, где нет перебоев с электричеством?" — написал Шор в своем блоге. Политик подчеркнул, что подобные инициативы ударят по простым гражданам и создадут дополнительные препятствия для поездок за границу, которые и без того обходятся жителям страны недешево. Шор призвал власти отказаться от действий, которые разрушают социальные и экономические связи. В список вошли авиакомпании из более чем 20 стран, в том числе из России, Армении, Афганистана, Киргизии, Танзании, Конго, Ирана, Ливии и Судана. Под запретом могут оказаться российские авиакомпании "Аврора", "Авиастар-ТУ", "Ижавиа", "Авиакомпания "Якутия", "РусДжет", "ЮВТ Аэро", "Сибирь", "Авиакомпания Смартавиа", "ИрАэро", "Уральские авиалинии", "АЛРОСА", NordStar, "РусЛайн", "Ямальские авиалинии", NordWind, "Икар", "АйФлай", "Победа", "Аэрофлот", "Россия", "СКОЛ", "Ю-тэйр". Под запрет может попасть и FlyOne Armenia — из группы компаний, в которую входит и молдавская FlyOne.

https://ria.ru/20241229/moldavija-1991949659.html

https://ria.ru/20250102/zapret-1992338833.html

молдавия

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, россия, армения, илан шор, майя санду, "аврора", ижавиа, ираэро, в мире