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В Молдавии осудили власти за планы запретить работу российских авиакомпаний - РИА Новости, 03.01.2025
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19:36 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/moldavija-1992436199.html
В Молдавии осудили власти за планы запретить работу российских авиакомпаний
В Молдавии осудили власти за планы запретить работу российских авиакомпаний - РИА Новости, 03.01.2025
В Молдавии осудили власти за планы запретить работу российских авиакомпаний
Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор осудил власти страны за намерения запретить работу российских авиакомпаний в Молдавии. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T19:36:00+03:00
2025-01-03T19:36:00+03:00
молдавия
россия
армения
илан шор
майя санду
"аврора"
ижавиа
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КИШИНЕВ, 3 янв – РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор осудил власти страны за намерения запретить работу российских авиакомпаний в Молдавии. Ранее министерство инфраструктуры и регионального развития вынесло на общественное обсуждение до 9 января проект закона о запрете на деятельность авиаперевозчиков из более чем 20 стран, включая Россию, Армению и Иран. "Санду (президент Молдавии Майя Санду, которая также является негласным лидером правящей партии "Действие и солидарность", контролирующая все ветви власти в стране – ред.) уже не знает, как еще больше усложнить жизнь людям. Это чтобы добираться к родственникам стало еще сложнее и дороже? Или чтобы окончательно похоронить туризм? А может, она просто не хочет, чтобы молдаване видели, как живут там, где нет перебоев с электричеством?" — написал Шор в своем блоге. Политик подчеркнул, что подобные инициативы ударят по простым гражданам и создадут дополнительные препятствия для поездок за границу, которые и без того обходятся жителям страны недешево. Шор призвал власти отказаться от действий, которые разрушают социальные и экономические связи. В список вошли авиакомпании из более чем 20 стран, в том числе из России, Армении, Афганистана, Киргизии, Танзании, Конго, Ирана, Ливии и Судана. Под запретом могут оказаться российские авиакомпании "Аврора", "Авиастар-ТУ", "Ижавиа", "Авиакомпания "Якутия", "РусДжет", "ЮВТ Аэро", "Сибирь", "Авиакомпания Смартавиа", "ИрАэро", "Уральские авиалинии", "АЛРОСА", NordStar, "РусЛайн", "Ямальские авиалинии", NordWind, "Икар", "АйФлай", "Победа", "Аэрофлот", "Россия", "СКОЛ", "Ю-тэйр". Под запрет может попасть и FlyOne Armenia — из группы компаний, в которую входит и молдавская FlyOne.
https://ria.ru/20241229/moldavija-1991949659.html
https://ria.ru/20250102/zapret-1992338833.html
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молдавия, россия, армения, илан шор, майя санду, "аврора", ижавиа, ираэро, в мире
Молдавия, Россия, Армения, Илан Шор, Майя Санду, "Аврора", Ижавиа, ИрАэро, В мире
В Молдавии осудили власти за планы запретить работу российских авиакомпаний

Шор осудил власти Молдавии за намерение запретить работу российских авиакомпаний

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 янв – РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор осудил власти страны за намерения запретить работу российских авиакомпаний в Молдавии.
Ранее министерство инфраструктуры и регионального развития вынесло на общественное обсуждение до 9 января проект закона о запрете на деятельность авиаперевозчиков из более чем 20 стран, включая Россию, Армению и Иран.
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"Санду (президент Молдавии Майя Санду, которая также является негласным лидером правящей партии "Действие и солидарность", контролирующая все ветви власти в стране – ред.) уже не знает, как еще больше усложнить жизнь людям. Это чтобы добираться к родственникам стало еще сложнее и дороже? Или чтобы окончательно похоронить туризм? А может, она просто не хочет, чтобы молдаване видели, как живут там, где нет перебоев с электричеством?" — написал Шор в своем блоге.
Политик подчеркнул, что подобные инициативы ударят по простым гражданам и создадут дополнительные препятствия для поездок за границу, которые и без того обходятся жителям страны недешево. Шор призвал власти отказаться от действий, которые разрушают социальные и экономические связи.
В список вошли авиакомпании из более чем 20 стран, в том числе из России, Армении, Афганистана, Киргизии, Танзании, Конго, Ирана, Ливии и Судана. Под запретом могут оказаться российские авиакомпании "Аврора", "Авиастар-ТУ", "Ижавиа", "Авиакомпания "Якутия", "РусДжет", "ЮВТ Аэро", "Сибирь", "Авиакомпания Смартавиа", "ИрАэро", "Уральские авиалинии", "АЛРОСА", NordStar, "РусЛайн", "Ямальские авиалинии", NordWind, "Икар", "АйФлай", "Победа", "Аэрофлот", "Россия", "СКОЛ", "Ю-тэйр".
Под запрет может попасть и FlyOne Armenia — из группы компаний, в которую входит и молдавская FlyOne.
Здание аэропорта Кишинева - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
В Молдавии могут запретить работу некоторых российских авиакомпаний
2 января, 18:15
 
МолдавияРоссияАрменияИлан ШорМайя Санду"Аврора"ИжавиаИрАэроВ мире
 
 
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