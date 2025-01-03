В Молдавии осудили власти за планы запретить работу российских авиакомпаний
Шор осудил власти Молдавии за намерение запретить работу российских авиакомпаний
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 янв – РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор осудил власти страны за намерения запретить работу российских авиакомпаний в Молдавии.
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"Санду (президент Молдавии Майя Санду, которая также является негласным лидером правящей партии "Действие и солидарность", контролирующая все ветви власти в стране – ред.) уже не знает, как еще больше усложнить жизнь людям. Это чтобы добираться к родственникам стало еще сложнее и дороже? Или чтобы окончательно похоронить туризм? А может, она просто не хочет, чтобы молдаване видели, как живут там, где нет перебоев с электричеством?" — написал Шор в своем блоге.
Политик подчеркнул, что подобные инициативы ударят по простым гражданам и создадут дополнительные препятствия для поездок за границу, которые и без того обходятся жителям страны недешево. Шор призвал власти отказаться от действий, которые разрушают социальные и экономические связи.
В список вошли авиакомпании из более чем 20 стран, в том числе из России, Армении, Афганистана, Киргизии, Танзании, Конго, Ирана, Ливии и Судана. Под запретом могут оказаться российские авиакомпании "Аврора", "Авиастар-ТУ", "Ижавиа", "Авиакомпания "Якутия", "РусДжет", "ЮВТ Аэро", "Сибирь", "Авиакомпания Смартавиа", "ИрАэро", "Уральские авиалинии", "АЛРОСА", NordStar, "РусЛайн", "Ямальские авиалинии", NordWind, "Икар", "АйФлай", "Победа", "Аэрофлот", "Россия", "СКОЛ", "Ю-тэйр".
Под запрет может попасть и FlyOne Armenia — из группы компаний, в которую входит и молдавская FlyOne.