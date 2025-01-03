https://ria.ru/20250103/mobilizatsiya-1992381542.html
СВР: США потребовали от Украины снизить возраст призыва по мобилизации
СВР: США потребовали от Украины снизить возраст призыва по мобилизации - РИА Новости, 03.01.2025
СВР: США потребовали от Украины снизить возраст призыва по мобилизации
США потребовали от Владимира Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время, сообщило... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T09:48:00+03:00
2025-01-03T09:48:00+03:00
2025-01-03T09:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сша
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. США потребовали от Владимира Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Запад не исключает скорого обвала обороны ВСУ, уходящая администрация президента США Джо Байдена стремится не допустить подобного сценария, делая основной упор на поставки Киеву все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности, отмечает СВР."Однако в Белом доме признают, что одного лишь материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно для стабилизации линии фронта", - говорится в сообщении."На днях Вашингтон потребовал от "президента" Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время", - отмечает СВР.
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
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в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СВР: США потребовали от Украины снизить возраст призыва по мобилизации
СВР: США потребовали от Украины снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет