Рейтинг@Mail.ru
СВР: США потребовали от Украины снизить возраст призыва по мобилизации - РИА Новости, 03.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:48 03.01.2025 (обновлено: 09:59 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/mobilizatsiya-1992381542.html
СВР: США потребовали от Украины снизить возраст призыва по мобилизации
СВР: США потребовали от Украины снизить возраст призыва по мобилизации - РИА Новости, 03.01.2025
СВР: США потребовали от Украины снизить возраст призыва по мобилизации
США потребовали от Владимира Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время, сообщило... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T09:48:00+03:00
2025-01-03T09:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сша
джо байден
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_87639e54a0c8b7943eb7363c545bc4df.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. США потребовали от Владимира Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Запад не исключает скорого обвала обороны ВСУ, уходящая администрация президента США Джо Байдена стремится не допустить подобного сценария, делая основной упор на поставки Киеву все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности, отмечает СВР."Однако в Белом доме признают, что одного лишь материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно для стабилизации линии фронта", - говорится в сообщении."На днях Вашингтон потребовал от "президента" Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время", - отмечает СВР.
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_535:392:2743:2048_1920x0_80_0_0_99654bc4f4af9690043043a026bd422d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СВР: США потребовали от Украины снизить возраст призыва по мобилизации

СВР: США потребовали от Украины снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. США потребовали от Владимира Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Запад не исключает скорого обвала обороны ВСУ, уходящая администрация президента США Джо Байдена стремится не допустить подобного сценария, делая основной упор на поставки Киеву все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности, отмечает СВР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Последний удар ВСУ: не если, а где, когда и почему
2 января, 08:00
"Однако в Белом доме признают, что одного лишь материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно для стабилизации линии фронта", - говорится в сообщении.
"На днях Вашингтон потребовал от "президента" Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время", - отмечает СВР.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СШАДжо БайденВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала