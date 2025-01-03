https://ria.ru/20250103/menendes-1992448082.html

Экс-сенатор США попросил не приговаривать его к тюрьме за коррупцию

Экс-сенатор США попросил не приговаривать его к тюрьме за коррупцию - РИА Новости, 03.01.2025

Экс-сенатор США попросил не приговаривать его к тюрьме за коррупцию

Бывший американский сенатор Роберт Менендес, признанный судом в США виновным в коррупции, взятках и лоббировании интересов других государств, перед вынесением... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T23:12:00+03:00

2025-01-03T23:12:00+03:00

2025-01-03T23:12:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Бывший американский сенатор Роберт Менендес, признанный судом в США виновным в коррупции, взятках и лоббировании интересов других государств, перед вынесением приговора просит не приговаривать его к тюремному заключению, говорится в прошении адвокатов, имеющемся в распоряжении РИА Новости. В июле 2024 года суд присяжных признал демократа Менендеса виновным по всем 16 пунктам обвинения, включая коррупцию, взятки и лоббирование интересов Египта и Катара в качестве иностранного агента. Бывший сенатор свою вину отрицает, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Во время обысков у него нашли три килограмма золота и наличность на полмиллиона долларов. "Мы с уважением заявляем, что суд должен назначить наказание, в значительной степени основанное на альтернативах тюремному заключению, поскольку такой приговор является достаточным, но не более суровым, чем необходимо", - указала защита бывшего сенатора. Вынесение приговора Менендесу назначено на 29 января. В направленном суду меморандуме экс-сенатор от Демократической партии описывается адвокатами как "нетипичный обвиняемый", который прожил чрезвычайно хорошую жизнь, отмеченную множеством испытаний и "глубокой преданностью личному и религиозному идеалу служения". Также согласно представленному документу Менендес уже пережил "мировой позор", когда был признан виновным и был вынужден оставить государственную службу сенатора США, отказавшись от переизбрания на прошедших в ноябре выборах в американский конгресс. "По изложенным выше причинам, факторы вынесения приговора применительно к обстоятельствам данного обвиняемого и дела оправдывают вынесение приговора существенно ниже предусмотренного руководящими принципами с учетом добрых дел и хорошего характера сенатора Менендеса на протяжении всей его жизни, низкой вероятности совершения им правонарушений в будущем и наказания, которое он уже понес в связи со своим осуждением", - говорится в материалах. Как указывают адвокаты, обнаруженные при обыске у сенатора золотые слитки и наличные принадлежат его супруге Надин Менендес и в деле "практически" отсутствуют доказательства, что обвиненный знал о хранении денег и драгоценного металла в сейфе своей жены. Защита также приложила к обращению более 120 дополнительных документов в поддержку Менендеса, включая письмо его дочери и ведущей телеканала MSNBC Алисии, избирателей, общественных деятелей штата Нью-Джерси и знакомых экс-сенатора. Менендес, известный своей антироссийской позицией, также признан виновным в препятствовании правосудию, вымогательстве и мошенничестве с использованием электронных средств связи. На период разбирательства он был отстранен от должности председателя международного комитета сената, но продолжал работу в верхней палате конгресса. В августе Менендес отказался от планов по переизбранию, что поставило точку в его карьере сенатора после почти 30 лет работы в конгрессе США.

https://ria.ru/20241222/senator-1990751871.html

https://ria.ru/20241228/ukraina-1991777810.html

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в мире, сша, египет, катар, роберт менендес