https://ria.ru/20250103/mechta-1992369821.html

Замминистра обороны исполнил желание девочки из Ростовской области

Замминистра обороны исполнил желание девочки из Ростовской области - РИА Новости, 03.01.2025

Замминистра обороны исполнил желание девочки из Ростовской области

Заместитель министра обороны России Андрей Булыга исполнил новогоднее желание девочки из Ростовской области в рамках акции "Елка желаний", сообщили в российском РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T06:14:00+03:00

2025-01-03T06:14:00+03:00

2025-01-03T06:14:00+03:00

россия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Андрей Булыга исполнил новогоднее желание девочки из Ростовской области в рамках акции "Елка желаний", сообщили в российском военном ведомстве. "Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Булыга принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Замглавы военного ведомства снял с новогодней елки открытку Вероники из Ростовской области, в которой она написала, что мечтает получить в подарок детскую кухню. Заместитель министра обороны РФ исполнил новогоднюю мечту девочки", - сказали там. По поручению Булыги представители Министерства обороны РФ вместе с Дедом Морозом приехали домой к Веронике в Ростов-на-Дону и вручили долгожданный подарок. Веронике пять лет, она увлекается творчеством, поет, танцует, любит рисовать, лепить, собирает мозаики и конструкторы. "Наш шарик снял заместитель министра обороны Российской Федерации Булыга Андрей Михайлович. Для нас это стало большой неожиданностью. Мы очень вам благодарны за то, что исполнили наши желания. Столько подарков подарили. Дочь очень рада", - поделилась впечатлениями мама Вероники Елена Болотская. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.

https://ria.ru/20250102/golikova-1992296146.html

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россия

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ростовская область, ростов-на-дону, дед мороз, новый год, общество