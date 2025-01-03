https://ria.ru/20250103/mechta-1992367581.html

Командование РВСН исполнило мечту 12-летнего Саши

Командование РВСН исполнило мечту 12-летнего Саши - РИА Новости, 03.01.2025

Командование РВСН исполнило мечту 12-летнего Саши

Командный состав Омского ракетного объединения РВСН в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту 12-летнего Саши, который мечтал посетить Омский завод... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T05:21:00+03:00

2025-01-03T05:21:00+03:00

2025-01-03T05:21:00+03:00

россия

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Командный состав Омского ракетного объединения РВСН в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту 12-летнего Саши, который мечтал посетить Омский завод транспортного машиностроения, входящий в концерн "Уралвагонзавод" Госкорпорации "Ростех", и познакомиться с процессом производства танков, сообщили в Минобороны РФ. "Командование Омского ракетного объединения РВСН исполнило заветную мечту юного Саши - посетить легендарный Омский завод транспортного машиностроения, входящий в концерн "Уралвагонзавод" Госкорпорации "Ростех", и познакомиться с процессом производства танков. Эта экскурсия стала настоящим путешествием в мир тяжелой техники. Вместе со своим отцом Саша окунулся в мир предприятия, побывав в сборочном цехе. Ему показали основные этапы сборки знаменитого танка Т-80, известного своей высокой мобильностью, получившего прозвище "летающий танк". Дети с любопытством наблюдали за работой опытных сварщиков, слесарей и механиков, задавая множество вопросов о конструкции и функциональности машины. Наблюдение за тем, как из отдельных деталей рождается мощная боевая машина, произвело на Сашу неизгладимое впечатление", - говорится в сообщении. Отмечается, что Саша с друзьями получили возможность проникнуть в секреты танкостроения. В механосборочном цехе они следили за процессом сборки гусеничных лент - важного элемента, обеспечивающего подвижность танка. Дети узнали о точности и мастерстве, необходимых для создания этих сложных механизмов. Визит завершился посещением корпоративного музея Омского завода транспортного машиностроения. Здесь Саша и его друзья узнали о его вкладе предприятия в развитие отечественной оборонной промышленности, посмотрев экспонаты, рассказывающие о различных этапах производства танков, от первых моделей до самых современных. "Кульминацией мероприятия стало личное вручение подарков командующим Омского ракетного объединения. Саша получил не только ценные подарки с символикой РВСН, но и книгу, которая, несомненно, станет для него интересным и познавательным чтением. Этот визит стал ярким событием в жизни юного Саши, подарив ему незабываемые впечатления и расширив его кругозор в области военной техники", - отметили в военном ведомстве. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.

https://ria.ru/20250102/zhelanie-1992300146.html

https://ria.ru/20241228/zhelaniya-1991826683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ракетные войска стратегического назначения, уралвагонзавод, ростех, т-80, общество