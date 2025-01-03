https://ria.ru/20250103/mechta-1992367581.html
Командование РВСН исполнило мечту 12-летнего Саши
Командование РВСН исполнило мечту 12-летнего Саши - РИА Новости, 03.01.2025
Командование РВСН исполнило мечту 12-летнего Саши
Командный состав Омского ракетного объединения РВСН в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту 12-летнего Саши, который мечтал посетить Омский завод... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T05:21:00+03:00
2025-01-03T05:21:00+03:00
2025-01-03T05:21:00+03:00
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ракетные войска стратегического назначения
уралвагонзавод
ростех
т-80
общество
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Командный состав Омского ракетного объединения РВСН в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту 12-летнего Саши, который мечтал посетить Омский завод транспортного машиностроения, входящий в концерн "Уралвагонзавод" Госкорпорации "Ростех", и познакомиться с процессом производства танков, сообщили в Минобороны РФ. "Командование Омского ракетного объединения РВСН исполнило заветную мечту юного Саши - посетить легендарный Омский завод транспортного машиностроения, входящий в концерн "Уралвагонзавод" Госкорпорации "Ростех", и познакомиться с процессом производства танков. Эта экскурсия стала настоящим путешествием в мир тяжелой техники. Вместе со своим отцом Саша окунулся в мир предприятия, побывав в сборочном цехе. Ему показали основные этапы сборки знаменитого танка Т-80, известного своей высокой мобильностью, получившего прозвище "летающий танк". Дети с любопытством наблюдали за работой опытных сварщиков, слесарей и механиков, задавая множество вопросов о конструкции и функциональности машины. Наблюдение за тем, как из отдельных деталей рождается мощная боевая машина, произвело на Сашу неизгладимое впечатление", - говорится в сообщении. Отмечается, что Саша с друзьями получили возможность проникнуть в секреты танкостроения. В механосборочном цехе они следили за процессом сборки гусеничных лент - важного элемента, обеспечивающего подвижность танка. Дети узнали о точности и мастерстве, необходимых для создания этих сложных механизмов. Визит завершился посещением корпоративного музея Омского завода транспортного машиностроения. Здесь Саша и его друзья узнали о его вкладе предприятия в развитие отечественной оборонной промышленности, посмотрев экспонаты, рассказывающие о различных этапах производства танков, от первых моделей до самых современных. "Кульминацией мероприятия стало личное вручение подарков командующим Омского ракетного объединения. Саша получил не только ценные подарки с символикой РВСН, но и книгу, которая, несомненно, станет для него интересным и познавательным чтением. Этот визит стал ярким событием в жизни юного Саши, подарив ему незабываемые впечатления и расширив его кругозор в области военной техники", - отметили в военном ведомстве. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
https://ria.ru/20250102/zhelanie-1992300146.html
https://ria.ru/20241228/zhelaniya-1991826683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ракетные войска стратегического назначения, уралвагонзавод, ростех, т-80, общество
Россия, Ракетные войска стратегического назначения, Уралвагонзавод, Ростех, Т-80, Общество
Командование РВСН исполнило мечту 12-летнего Саши
Командование РВСН исполнило мечту 12-летнего Саши посетить "Уралвагонзавод"
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Командный состав Омского ракетного объединения РВСН в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту 12-летнего Саши, который мечтал посетить Омский завод транспортного машиностроения, входящий в концерн "Уралвагонзавод" Госкорпорации "Ростех", и познакомиться с процессом производства танков, сообщили в Минобороны РФ.
"Командование Омского ракетного объединения РВСН
исполнило заветную мечту юного Саши - посетить легендарный Омский завод транспортного машиностроения, входящий в концерн "Уралвагонзавод
" Госкорпорации "Ростех
", и познакомиться с процессом производства танков. Эта экскурсия стала настоящим путешествием в мир тяжелой техники. Вместе со своим отцом Саша окунулся в мир предприятия, побывав в сборочном цехе. Ему показали основные этапы сборки знаменитого танка Т-8
0, известного своей высокой мобильностью, получившего прозвище "летающий танк". Дети с любопытством наблюдали за работой опытных сварщиков, слесарей и механиков, задавая множество вопросов о конструкции и функциональности машины. Наблюдение за тем, как из отдельных деталей рождается мощная боевая машина, произвело на Сашу неизгладимое впечатление", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Саша с друзьями получили возможность проникнуть в секреты танкостроения. В механосборочном цехе они следили за процессом сборки гусеничных лент - важного элемента, обеспечивающего подвижность танка. Дети узнали о точности и мастерстве, необходимых для создания этих сложных механизмов. Визит завершился посещением корпоративного музея Омского завода транспортного машиностроения. Здесь Саша и его друзья узнали о его вкладе предприятия в развитие отечественной оборонной промышленности, посмотрев экспонаты, рассказывающие о различных этапах производства танков, от первых моделей до самых современных.
"Кульминацией мероприятия стало личное вручение подарков командующим Омского ракетного объединения. Саша получил не только ценные подарки с символикой РВСН, но и книгу, которая, несомненно, станет для него интересным и познавательным чтением. Этот визит стал ярким событием в жизни юного Саши, подарив ему незабываемые впечатления и расширив его кругозор в области военной техники", - отметили в военном ведомстве.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ
. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.