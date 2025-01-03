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В Севастополе убрали пятно мазута у входа в бухту - РИА Новости, 03.01.2025
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20:29 03.01.2025 (обновлено: 20:36 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/mazut-1992440136.html
В Севастополе убрали пятно мазута у входа в бухту
В Севастополе убрали пятно мазута у входа в бухту - РИА Новости, 03.01.2025
В Севастополе убрали пятно мазута у входа в бухту
Обнаруженное у входа в балаклавскую бухту пятно мазута убрано, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T20:29:00+03:00
2025-01-03T20:36:00+03:00
происшествия
севастополь
балаклава
керченский пролив
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Обнаруженное у входа в балаклавскую бухту пятно мазута убрано, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.Мазутное пятно впервые обнаружено на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также были обнаружены птицы в мазуте, сообщил ранее губернатор. "Небольшое пятно мазута, которое было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту, убрали спасатели ПСП Балаклава Спасательной службы Севастополя. На место также выезжали ГУ МЧС, представители Черноморско-Азовского морского управления Росприроднадзора, Севприроднадзора и Инспекции государственного портового контроля для оценки ситуации", - написал Развозжаев. Также на пляже "Серебряный" в Балаклаве обнаружены единичные мелкие пятна мазута: в водорослях и на камнях. Пляж уберут сотрудники Севприроднадзора в субботу, пока помощь волонтеров не требуется, сообщил он. В государственном ветеринарном центре Севастополя развернут пункт приема птиц, пострадавших от мазута. Сегодня в него доставлены три птицы. Продолжается мониторинг побережья и ситуации, отметил губернатор. При обнаружении мазута или птицы в нефтепродуктах следует звонить на номер 112, отметил он. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250101/mazut-1992233180.html
https://ria.ru/20250103/mazut-1992408267.html
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севастополь
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происшествия, севастополь, балаклава, керченский пролив, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Севастополь, Балаклава, Керченский пролив, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
В Севастополе убрали пятно мазута у входа в бухту

Обнаруженное у входа в Балаклавскую бухту пятно мазута убрали

© РаZVожаев/TelegramСпасатели Спасательной службы Севастополя убрали пятно мазута у входа в балаклавскую бухту
Спасатели Спасательной службы Севастополя убрали пятно мазута у входа в балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РаZVожаев/Telegram
Спасатели Спасательной службы Севастополя убрали пятно мазута у входа в балаклавскую бухту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Обнаруженное у входа в балаклавскую бухту пятно мазута убрано, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Мазутное пятно впервые обнаружено на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также были обнаружены птицы в мазуте, сообщил ранее губернатор.
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"Небольшое пятно мазута, которое было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту, убрали спасатели ПСП Балаклава Спасательной службы Севастополя. На место также выезжали ГУ МЧС, представители Черноморско-Азовского морского управления Росприроднадзора, Севприроднадзора и Инспекции государственного портового контроля для оценки ситуации", - написал Развозжаев.
Также на пляже "Серебряный" в Балаклаве обнаружены единичные мелкие пятна мазута: в водорослях и на камнях. Пляж уберут сотрудники Севприроднадзора в субботу, пока помощь волонтеров не требуется, сообщил он.
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В государственном ветеринарном центре Севастополя развернут пункт приема птиц, пострадавших от мазута. Сегодня в него доставлены три птицы. Продолжается мониторинг побережья и ситуации, отметил губернатор. При обнаружении мазута или птицы в нефтепродуктах следует звонить на номер 112, отметил он.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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ПроисшествияСевастопольБалаклаваКерченский проливМихаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Крушение двух танкеров в Керченском проливеРоссия
 
 
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