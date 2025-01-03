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Новое мазутное пятно обнаружили в Севастополе - РИА Новости, 03.01.2025
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13:24 03.01.2025 (обновлено: 14:06 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/mazut-1992402695.html
Новое мазутное пятно обнаружили в Севастополе
Новое мазутное пятно обнаружили в Севастополе - РИА Новости, 03.01.2025
Новое мазутное пятно обнаружили в Севастополе
Небольшое мазутное пятно впервые обнаружено на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также зафиксированы единичные случаи птиц в мазуте, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T13:24:00+03:00
2025-01-03T14:06:00+03:00
севастополь
россия
крушение двух танкеров в керченском проливе
общество
происшествия
михаил развожаев
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Небольшое мазутное пятно впервые обнаружено на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также зафиксированы единичные случаи птиц в мазуте, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."До Севастополя сегодня дошло небольшое мазутное пятно... его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. Также зафиксированы единичные случаи нахождения птиц в мазуте в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега", - написал Развожаев.По его словам, Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Севприроднадзор ведут мониторинг ситуации."Наши спасатели вместе с Севприроднадзором сейчас займутся сбором мазутного пятна", - подчеркнул Развожаев.По его словам, в городе развернут пункт приема птиц. "Подчеркну: пока обнаружено буквально несколько птиц, если ситуация ухудшится, то мы развернем дополнительные пункты приема птиц и подключим волонтеров", - добавил Развожаев.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250103/ptitsy-1992386335.html
https://ria.ru/20241230/mazut-1992095928.html
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севастополь, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе, общество, происшествия, михаил развожаев, керченский пролив
Севастополь, Россия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Общество, Происшествия, Михаил Развожаев, Керченский пролив
Новое мазутное пятно обнаружили в Севастополе

Небольшое мазутное пятно впервые обнаружили на входе в Балаклавскую бухту

© РаZVожаев/TelegramМазутное пятно, обнаруженное на входе в Балаклавскую бухту в Севастополе
Мазутное пятно, обнаруженное на входе в Балаклавскую бухту в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РаZVожаев/Telegram
Мазутное пятно, обнаруженное на входе в Балаклавскую бухту в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Небольшое мазутное пятно впервые обнаружено на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также зафиксированы единичные случаи птиц в мазуте, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"До Севастополя сегодня дошло небольшое мазутное пятно... его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. Также зафиксированы единичные случаи нахождения птиц в мазуте в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега", - написал Развожаев.
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На Кубани спасли более 2,5 тысячи птиц, пострадавших от мазута
Вчера, 10:45
По его словам, Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Севприроднадзор ведут мониторинг ситуации.
"Наши спасатели вместе с Севприроднадзором сейчас займутся сбором мазутного пятна", - подчеркнул Развожаев.
По его словам, в городе развернут пункт приема птиц. "Подчеркну: пока обнаружено буквально несколько птиц, если ситуация ухудшится, то мы развернем дополнительные пункты приема птиц и подключим волонтеров", - добавил Развожаев.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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СевастопольРоссияКрушение двух танкеров в Керченском проливеОбществоПроисшествияМихаил РазвожаевКерченский пролив
 
 
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