https://ria.ru/20250103/mazut-1992402695.html
Новое мазутное пятно обнаружили в Севастополе
Новое мазутное пятно обнаружили в Севастополе - РИА Новости, 03.01.2025
Новое мазутное пятно обнаружили в Севастополе
Небольшое мазутное пятно впервые обнаружено на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также зафиксированы единичные случаи птиц в мазуте, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T13:24:00+03:00
2025-01-03T13:24:00+03:00
2025-01-03T14:06:00+03:00
севастополь
россия
крушение двух танкеров в керченском проливе
общество
происшествия
михаил развожаев
керченский пролив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992406942_0:90:645:453_1920x0_80_0_0_715430e2e2e7319a5f028c543f1a73ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Небольшое мазутное пятно впервые обнаружено на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также зафиксированы единичные случаи птиц в мазуте, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."До Севастополя сегодня дошло небольшое мазутное пятно... его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. Также зафиксированы единичные случаи нахождения птиц в мазуте в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега", - написал Развожаев.По его словам, Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Севприроднадзор ведут мониторинг ситуации."Наши спасатели вместе с Севприроднадзором сейчас займутся сбором мазутного пятна", - подчеркнул Развожаев.По его словам, в городе развернут пункт приема птиц. "Подчеркну: пока обнаружено буквально несколько птиц, если ситуация ухудшится, то мы развернем дополнительные пункты приема птиц и подключим волонтеров", - добавил Развожаев.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250103/ptitsy-1992386335.html
https://ria.ru/20241230/mazut-1992095928.html
севастополь
россия
керченский пролив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992406942_1:21:584:458_1920x0_80_0_0_014637313adccccaba3edfd9c965586a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе, общество, происшествия, михаил развожаев, керченский пролив
Севастополь, Россия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Общество, Происшествия, Михаил Развожаев, Керченский пролив
Новое мазутное пятно обнаружили в Севастополе
Небольшое мазутное пятно впервые обнаружили на входе в Балаклавскую бухту