https://ria.ru/20250103/mazut-1992402695.html

Новое мазутное пятно обнаружили в Севастополе

Новое мазутное пятно обнаружили в Севастополе - РИА Новости, 03.01.2025

Новое мазутное пятно обнаружили в Севастополе

Небольшое мазутное пятно впервые обнаружено на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также зафиксированы единичные случаи птиц в мазуте, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T13:24:00+03:00

2025-01-03T13:24:00+03:00

2025-01-03T14:06:00+03:00

севастополь

россия

крушение двух танкеров в керченском проливе

общество

происшествия

михаил развожаев

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Небольшое мазутное пятно впервые обнаружено на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также зафиксированы единичные случаи птиц в мазуте, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."До Севастополя сегодня дошло небольшое мазутное пятно... его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. Также зафиксированы единичные случаи нахождения птиц в мазуте в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега", - написал Развожаев.По его словам, Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Севприроднадзор ведут мониторинг ситуации."Наши спасатели вместе с Севприроднадзором сейчас займутся сбором мазутного пятна", - подчеркнул Развожаев.По его словам, в городе развернут пункт приема птиц. "Подчеркну: пока обнаружено буквально несколько птиц, если ситуация ухудшится, то мы развернем дополнительные пункты приема птиц и подключим волонтеров", - добавил Развожаев.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250103/ptitsy-1992386335.html

https://ria.ru/20241230/mazut-1992095928.html

севастополь

россия

керченский пролив

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севастополь, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе, общество, происшествия, михаил развожаев, керченский пролив