https://ria.ru/20250103/makron-1992445726.html
Опрос показал, сколько французов хотят отставки Макрона
Опрос показал, сколько французов хотят отставки Макрона - РИА Новости, 03.01.2025
Опрос показал, сколько французов хотят отставки Макрона
Более 60% граждан Франции желают отставки президента Эммануэля Макрона, а 72% опрошенных ответили, что не верят его обещаниям, следует из исследования компании... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T22:17:00+03:00
2025-01-03T22:17:00+03:00
2025-01-03T22:17:00+03:00
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ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. Более 60% граждан Франции желают отставки президента Эммануэля Макрона, а 72% опрошенных ответили, что не верят его обещаниям, следует из исследования компании Odoxa-Backbone для издания Figaro. Макрон ранее вскользь допустил возможность повторного роспуска парламента в июле 2025 года, что позволяет сделать французская конституция. "Мнения французов разделились по этому вопросу пополам. При этом 61% ответили, что политический кризис нужно решать скорее за счёт его собственной отставки. Эта цифра выросла на 7 пунктов с сентября. Такое мнение разделяют сторонники всех парий, кроме президентской", - следует из опроса. При этом лишь 28% ответили, что верят в обещания президента. Ещё 86% граждан убеждены, что он должен будет назначить нового премьер-министра в 2025 году. Опрос проводился онлайн 2 и 3 января, в нем приняли участие 1005 человек. Ранее 63% французов высказались за отставку президента в случае отставки его правительства. За 2024 год во Франции сменилось уже четыре премьер-министра. Ранее Макрон сменил Элизабет Борн, на её место был назначен 34-летний Габриэль Атталь. После роспуска парламента и внеочередных парламентских выборов, на которых ни одна фракция не набрала абсолютного большинства, Макрон 50 дней не мог назначить нового главу кабмина. Последний французский кабмин проработал лишь три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции. Новым премьером был назначен 73-летний Франсуа Байру.
https://ria.ru/20250103/filippo-1992389918.html
https://ria.ru/20241225/makron-1991343459.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, элизабет борн, габриэль атталь
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн, Габриэль Атталь
Опрос показал, сколько французов хотят отставки Макрона
Odoxa-Backbone: более 60% французов хотят отставки Макрона, 72% ему не верят
ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. Более 60% граждан Франции желают отставки президента Эммануэля Макрона, а 72% опрошенных ответили, что не верят его обещаниям, следует из исследования компании Odoxa-Backbone для издания Figaro.
Макрон
ранее вскользь допустил возможность повторного роспуска парламента в июле 2025 года, что позволяет сделать французская конституция.
"Мнения французов разделились по этому вопросу пополам. При этом 61% ответили, что политический кризис нужно решать скорее за счёт его собственной отставки. Эта цифра выросла на 7 пунктов с сентября. Такое мнение разделяют сторонники всех парий, кроме президентской", - следует из опроса.
При этом лишь 28% ответили, что верят в обещания президента.
Ещё 86% граждан убеждены, что он должен будет назначить нового премьер-министра в 2025 году.
Опрос проводился онлайн 2 и 3 января, в нем приняли участие 1005 человек.
Ранее 63% французов высказались за отставку президента в случае отставки его правительства.
За 2024 год во Франции
сменилось уже четыре премьер-министра. Ранее Макрон сменил Элизабет Борн
, на её место был назначен 34-летний Габриэль Атталь
. После роспуска парламента и внеочередных парламентских выборов, на которых ни одна фракция не набрала абсолютного большинства, Макрон 50 дней не мог назначить нового главу кабмина.
Последний французский кабмин проработал лишь три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье
был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции. Новым премьером был назначен 73-летний Франсуа Байру
.