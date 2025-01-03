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Любимова исполнила мечту мальчика посетить телецентр "Останкино" - РИА Новости, 03.01.2025
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Хорошие новости
 
10:09 03.01.2025 (обновлено: 10:13 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/lyubimova-1992383101.html
Любимова исполнила мечту мальчика посетить телецентр "Останкино"
Любимова исполнила мечту мальчика посетить телецентр "Останкино" - РИА Новости, 03.01.2025
Любимова исполнила мечту мальчика посетить телецентр "Останкино"
Министр культуры России Ольга Любимова исполнила мечту 17-летнего Никиты Соколова из поселка Николо-Полома Костромской области посетить телецентр "Останкино",... РИА Новости, 03.01.2025
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова исполнила мечту 17-летнего Никиты Соколова из поселка Николо-Полома Костромской области посетить телецентр "Останкино", сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства РФ. "Исполнение желаний участников всероссийской акции "Елка желаний" министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой - Никита Соколов, 17 лет, поселок Николо-Полома Костромской области. Желание - побывать в телецентре "Останкино", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, во время посещения телецентра мальчика сопровождала его мама - Ирина Соколова. Экскурсию для Никиты провели заместитель гендиректора Первого канала, директор дирекции информационных программ Кирилл Клеймёнов и корреспондент дирекции информационных программ Яна Подзюбан. В рамках экскурсии Никита посетил студию и аппаратную программы "Время покажет", студии новостей, а также знаменитый подземный переход, редакции, монтажные, студии некоторых телеканалов, музей программы "Поле чудес" и Музей телецентра "Останкино". Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
https://ria.ru/20250102/golikova-1992296146.html
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россия, костромская область, ольга любимова, кирилл клейменов, елка желаний, новый год 2025, общество
Хорошие новости, Россия, Костромская область, Ольга Любимова, Кирилл Клейменов, Елка желаний, Новый год 2025, Общество
Любимова исполнила мечту мальчика посетить телецентр "Останкино"

Любимова исполнила мечту 17-летнего Никиты посетить телецентр "Останкино"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание телевизионного технического центра "Останкино" с баннером "Первого канала"
Здание телевизионного технического центра Останкино с баннером Первого канала - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание телевизионного технического центра "Останкино" с баннером "Первого канала". Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова исполнила мечту 17-летнего Никиты Соколова из поселка Николо-Полома Костромской области посетить телецентр "Останкино", сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства РФ.
"Исполнение желаний участников всероссийской акции "Елка желаний" министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой - Никита Соколов, 17 лет, поселок Николо-Полома Костромской области. Желание - побывать в телецентре "Останкино", - говорится в сообщении.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Голикова исполнила желание 12-летней девочки с "Елки желаний"
2 января, 10:04
Как уточнили в пресс-службе, во время посещения телецентра мальчика сопровождала его мама - Ирина Соколова. Экскурсию для Никиты провели заместитель гендиректора Первого канала, директор дирекции информационных программ Кирилл Клеймёнов и корреспондент дирекции информационных программ Яна Подзюбан.
В рамках экскурсии Никита посетил студию и аппаратную программы "Время покажет", студии новостей, а также знаменитый подземный переход, редакции, монтажные, студии некоторых телеканалов, музей программы "Поле чудес" и Музей телецентра "Останкино".
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
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