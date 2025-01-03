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Любимова исполнила мечту мальчика посетить телецентр "Останкино"

Любимова исполнила мечту мальчика посетить телецентр "Останкино" - РИА Новости, 03.01.2025

Любимова исполнила мечту мальчика посетить телецентр "Останкино"

Министр культуры России Ольга Любимова исполнила мечту 17-летнего Никиты Соколова из поселка Николо-Полома Костромской области посетить телецентр "Останкино",... РИА Новости, 03.01.2025

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова исполнила мечту 17-летнего Никиты Соколова из поселка Николо-Полома Костромской области посетить телецентр "Останкино", сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства РФ. "Исполнение желаний участников всероссийской акции "Елка желаний" министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой - Никита Соколов, 17 лет, поселок Николо-Полома Костромской области. Желание - побывать в телецентре "Останкино", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, во время посещения телецентра мальчика сопровождала его мама - Ирина Соколова. Экскурсию для Никиты провели заместитель гендиректора Первого канала, директор дирекции информационных программ Кирилл Клеймёнов и корреспондент дирекции информационных программ Яна Подзюбан. В рамках экскурсии Никита посетил студию и аппаратную программы "Время покажет", студии новостей, а также знаменитый подземный переход, редакции, монтажные, студии некоторых телеканалов, музей программы "Поле чудес" и Музей телецентра "Останкино". Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, костромская область, ольга любимова, кирилл клейменов, елка желаний, новый год 2025, общество