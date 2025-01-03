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Лукашенко призвал белорусскую оппозицию участвовать в выборах президента - РИА Новости, 03.01.2025
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16:34 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/lukashenko-1992420776.html
Лукашенко призвал белорусскую оппозицию участвовать в выборах президента
Лукашенко призвал белорусскую оппозицию участвовать в выборах президента - РИА Новости, 03.01.2025
Лукашенко призвал белорусскую оппозицию участвовать в выборах президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил белорусской оппозиции, уехавшей на Запад, что надо приезжать в республику и участвовать в президентских выборах. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T16:34:00+03:00
2025-01-03T16:34:00+03:00
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МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил белорусской оппозиции, уехавшей на Запад, что надо приезжать в республику и участвовать в президентских выборах. Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января. "Конечно, наши беглые уже настропалили Запад. Вы и сами видите их политику: "Галасуем супраць усiх" (голосуем против всех - ред.). Еще голосование не началось, может, кто-то снимется с этой дистанции и так далее, а уже "супраць усiх". Еще не услышали, о чем эти кандидаты будут говорить, нет - "супраць усiх". Но это их дело, их право заявлять. Из-за границы легко вякать. Надо приезжать сюда и участвовать в выборах. Как приехать - на этот вопрос уже несколько раз отвечали", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. По его словам, "никакого издевательства, никаких политзаключенных у нас нет". "Не собираюсь я там как президент давить на кого-то. Это предвыборная кампания, это выборы - здесь люди должны решать все так, как они сочтут нужным. Уже потом, как я говорил, извините, избрали - давайте будем работать", - сказал белорусский лидер.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, политика
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Политика
Лукашенко призвал белорусскую оппозицию участвовать в выборах президента

Лукашенко призвал уехавшую на Запад белорусскую оппозицию участвовать в выборах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил белорусской оппозиции, уехавшей на Запад, что надо приезжать в республику и участвовать в президентских выборах.
Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января.
«
"Конечно, наши беглые уже настропалили Запад. Вы и сами видите их политику: "Галасуем супраць усiх" (голосуем против всех - ред.). Еще голосование не началось, может, кто-то снимется с этой дистанции и так далее, а уже "супраць усiх". Еще не услышали, о чем эти кандидаты будут говорить, нет - "супраць усiх". Но это их дело, их право заявлять. Из-за границы легко вякать. Надо приезжать сюда и участвовать в выборах. Как приехать - на этот вопрос уже несколько раз отвечали", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
По его словам, "никакого издевательства, никаких политзаключенных у нас нет".
"Не собираюсь я там как президент давить на кого-то. Это предвыборная кампания, это выборы - здесь люди должны решать все так, как они сочтут нужным. Уже потом, как я говорил, извините, избрали - давайте будем работать", - сказал белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания межгосударственного Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и межгосударственного Договора о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Лукашенко призвал решить, приглашать ли на выборы иностранных наблюдателей
Вчера, 12:22
 
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