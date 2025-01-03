https://ria.ru/20250103/lukashenko-1992420776.html

Лукашенко призвал белорусскую оппозицию участвовать в выборах президента

Лукашенко призвал белорусскую оппозицию участвовать в выборах президента - РИА Новости, 03.01.2025

Лукашенко призвал белорусскую оппозицию участвовать в выборах президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил белорусской оппозиции, уехавшей на Запад, что надо приезжать в республику и участвовать в президентских выборах. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T16:34:00+03:00

2025-01-03T16:34:00+03:00

2025-01-03T16:34:00+03:00

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МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил белорусской оппозиции, уехавшей на Запад, что надо приезжать в республику и участвовать в президентских выборах. Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января. "Конечно, наши беглые уже настропалили Запад. Вы и сами видите их политику: "Галасуем супраць усiх" (голосуем против всех - ред.). Еще голосование не началось, может, кто-то снимется с этой дистанции и так далее, а уже "супраць усiх". Еще не услышали, о чем эти кандидаты будут говорить, нет - "супраць усiх". Но это их дело, их право заявлять. Из-за границы легко вякать. Надо приезжать сюда и участвовать в выборах. Как приехать - на этот вопрос уже несколько раз отвечали", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. По его словам, "никакого издевательства, никаких политзаключенных у нас нет". "Не собираюсь я там как президент давить на кого-то. Это предвыборная кампания, это выборы - здесь люди должны решать все так, как они сочтут нужным. Уже потом, как я говорил, извините, избрали - давайте будем работать", - сказал белорусский лидер.

https://ria.ru/20250103/lukashenko-1992396488.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, политика