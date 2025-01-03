https://ria.ru/20250103/lukashenko-1992396488.html

Лукашенко призвал решить, приглашать ли на выборы иностранных наблюдателей

Лукашенко призвал решить, приглашать ли на выборы иностранных наблюдателей - РИА Новости, 03.01.2025

Лукашенко призвал решить, приглашать ли на выборы иностранных наблюдателей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости определиться, приглашать ли на президентские выборы, которые состоятся 26 января, западных... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T12:22:00+03:00

2025-01-03T12:22:00+03:00

2025-01-03T12:29:00+03:00

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости определиться, приглашать ли на президентские выборы, которые состоятся 26 января, западных наблюдателей. "Надо с Центральной комиссией еще раз встретиться и определиться, будем ли мы приглашать этих иностранцев (западных наблюдателей - ред.) на выборы. Все говорят, да не надо, они ясно что скажут. Не знаю", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. "Я думаю, что есть и другая точка зрения. Приедут - пусть едут эти все западники. Не приедут - значит, не приедут, это их право. Я думаю, что в нынешней кампании, исходя из того, что происходит, надо серьезно подумать, есть ли смысл нам от чего-то отказываться. Приходите - смотрите", - сказал он.Президент Белоруссии заявил, что, скорее всего, западные наблюдатели приедут на выборы с уже заготовленными заявлениями - все плохо, конкуренции не было, не было шоу, как, например, в США."Не стреляли, ни в ухо не попали, ни в голову, упаси господь, и так далее - значит, плохо. Но вы поймите, это же не те, кто командует (командуют специальные центры принятия решений). Люди, которые приедут, - все-таки что-то человеческое же у них есть. Они же будут видеть реальную картину в Беларуси. Да, у них это шоу. У нас нет, у нас выборы - серьезное мероприятие", - сказал Лукашенко.Он отметил, что "если бы надо было провести в виде шоу, мы бы такое устроили, что тут гремела бы вся страна". "Но потом по инерции этот гром покатится аж до июля-августа, никто же работать не будет. А у нас ситуация не та, чтобы отдыхать. Время непростое, очень непростое", - сказал президент Белоруссии.

https://ria.ru/20241215/provokatsii-1989340255.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко