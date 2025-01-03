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Литва закупила шведские гранатометы на 14 миллионов евро - РИА Новости, 03.01.2025
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00:49 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/litva-1992356693.html
Литва закупила шведские гранатометы на 14 миллионов евро
Литва закупила шведские гранатометы на 14 миллионов евро - РИА Новости, 03.01.2025
Литва закупила шведские гранатометы на 14 миллионов евро
Литва подписала со шведской компанией контракт о приобретении гранатометов Carl Gustaf калибра 84 миллиметра на 14 миллионов евро, сообщило литовское... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T00:49:00+03:00
2025-01-03T00:49:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Литва подписала со шведской компанией контракт о приобретении гранатометов Carl Gustaf калибра 84 миллиметра на 14 миллионов евро, сообщило литовское минобороны. "Агентство оборонных ресурсов при министерстве обороны Литвы заключило контракт со шведской компанией SAAB Bofors Dynamics на закупку противотанковых гранатометов Carl Gustaf М4 калибра 84 миллиметра и запасных частей к ним. Стоимость контракта составляет 14 миллионов евро. Вооружение будет поставлено в течение 2025-2026 годов", - говорится в сообщении. Ранее литовский президент Гитанас Науседа заявлял, что Литва планирует увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2030 году и призывает остальные страны НАТО в обязательном порядке тратить по 0,25% ВВП на помощь Украине, а также поднять общую планку расходов на оборону с нынешних 2,5% до 3%. В бюджете Литвы на 2024 год были запланированы расходы на оборону объемом в 2,75% ВВП, а также дефицит бюджета 3%, причем 2,5% приходится на помощь Украине. В марте 2024 года парламент Литвы принял проект программы развития вооруженных сил страны, которая предусматривает выделение из госбюджета на оборону средств в размере 3% ВВП с 2025 года. Ранее правительство Литвы утвердило проект бюджета страны на 2025 год, в котором предусмотрено 3,03% расходов на оборону и 43,2% госдолга. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявлял, что правительство может рассмотреть введение дополнительных налогов для финансирования увеличения затрат на оборону, при этом он отметил, что нацелен на показатель расходов в этой сфере на уровне 3,2% от ВВП.
https://ria.ru/20250102/litva-1992256478.html
https://ria.ru/20241219/litva-1990096133.html
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в мире, литва, украина, гитанас науседа, нато
В мире, Литва, Украина, Гитанас Науседа, НАТО
Литва закупила шведские гранатометы на 14 миллионов евро

Литва закупила у Швеции гранатометы Carl Gustaf на 14 миллионов евро

© РИА Новости / Надежда КульбинеВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Надежда Кульбине
Вильнюс. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Литва подписала со шведской компанией контракт о приобретении гранатометов Carl Gustaf калибра 84 миллиметра на 14 миллионов евро, сообщило литовское минобороны.
"Агентство оборонных ресурсов при министерстве обороны Литвы заключило контракт со шведской компанией SAAB Bofors Dynamics на закупку противотанковых гранатометов Carl Gustaf М4 калибра 84 миллиметра и запасных частей к ним. Стоимость контракта составляет 14 миллионов евро. Вооружение будет поставлено в течение 2025-2026 годов", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
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Ранее литовский президент Гитанас Науседа заявлял, что Литва планирует увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2030 году и призывает остальные страны НАТО в обязательном порядке тратить по 0,25% ВВП на помощь Украине, а также поднять общую планку расходов на оборону с нынешних 2,5% до 3%.
В бюджете Литвы на 2024 год были запланированы расходы на оборону объемом в 2,75% ВВП, а также дефицит бюджета 3%, причем 2,5% приходится на помощь Украине. В марте 2024 года парламент Литвы принял проект программы развития вооруженных сил страны, которая предусматривает выделение из госбюджета на оборону средств в размере 3% ВВП с 2025 года.
Ранее правительство Литвы утвердило проект бюджета страны на 2025 год, в котором предусмотрено 3,03% расходов на оборону и 43,2% госдолга. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявлял, что правительство может рассмотреть введение дополнительных налогов для финансирования увеличения затрат на оборону, при этом он отметил, что нацелен на показатель расходов в этой сфере на уровне 3,2% от ВВП.
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