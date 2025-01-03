https://ria.ru/20250103/kurskaya-1992406756.html
Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области
Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.01.2025
Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах 14 населенных пунктов курского приграничья, а также отразила... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T14:01:00+03:00
2025-01-03T14:01:00+03:00
2025-01-03T14:01:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах 14 населенных пунктов курского приграничья, а также отразила контратаку, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное", - говорится в сводке. "Отражена контратака штурмовой группы противника", - добавили в МО РФ. Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 15 населенных пунктов Курской области, а также четырёх в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области
МО РФ: бойцы "Севера" отразили контратаку штурмовой группы ВСУ в Курской области