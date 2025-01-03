https://ria.ru/20250103/kurskaya-1992406756.html

Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области

Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.01.2025

Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах 14 населенных пунктов курского приграничья, а также отразила... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T14:01:00+03:00

2025-01-03T14:01:00+03:00

2025-01-03T14:01:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах 14 населенных пунктов курского приграничья, а также отразила контратаку, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное", - говорится в сводке. "Отражена контратака штурмовой группы противника", - добавили в МО РФ. Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 15 населенных пунктов Курской области, а также четырёх в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф