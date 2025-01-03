https://ria.ru/20250103/kurakhovo-1992390235.html
ВС России начали зачистку промзоны в Курахово, сообщил Рогов
ВС России начали зачистку промзоны в Курахово, сообщил Рогов - РИА Новости, 03.01.2025
ВС России начали зачистку промзоны в Курахово, сообщил Рогов
Российские войска начали зачистку от разрозненных групп ВСУ промзоны Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T11:40:00+03:00
2025-01-03T11:40:00+03:00
2025-01-03T11:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991083315_0:75:3091:1814_1920x0_80_0_0_76b7bc86ab6f6ac1fb87ddc8599725a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Российские войска начали зачистку от разрозненных групп ВСУ промзоны Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ взяли штурмом админздания ТЭС в Курахово. Сам город уже окружен с нескольких сторон, освобождено около 90% территории, враг выбит из восточной, южной и центральной части. Жилая застройка Курахово освобождена, подразделения ВСУ отошли в промзону, где находятся крупный трубный завод и ТЭС, которые противник использует как укрепрайоны. "Наши бойцы начали зачистку промзоны города от разрозненных групп украинских боевиков", - сказал Рогов. Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и отразили четыре атаки, в том числе в районе Курахово, украинские войска потеряли до 210 военнослужащих. Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20250103/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
курахово
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991083315_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_60108913eda92d20836823e4fc7b0c14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России начали зачистку промзоны в Курахово, сообщил Рогов
Рогов: ВС России начали зачистку промзоны Курахово от разрозненных групп ВСУ