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На Кубани собрали 86 тысяч тонн загрязненного грунта - РИА Новости, 03.01.2025
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19:56 03.01.2025 (обновлено: 21:22 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/kuban-1992437400.html
На Кубани собрали 86 тысяч тонн загрязненного грунта
На Кубани собрали 86 тысяч тонн загрязненного грунта - РИА Новости, 03.01.2025
На Кубани собрали 86 тысяч тонн загрязненного грунта
На побережье Кубани после разлива мазута собрали 86 тысяч тонн загрязненного грунта, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T19:56:00+03:00
2025-01-03T21:22:00+03:00
происшествия
анапа
темрюкский район
керченский пролив
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
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КРАСНОДАР, 3 янв — РИА Новости. На побережье Кубани после разлива мазута собрали 86 тысяч тонн загрязненного грунта, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.&quot;Команды муниципалитетов края, волонтеры, сотрудники МЧС и спасательных служб в общей сложности собрали уже 86 тысяч тонн замазученного грунта&quot;, — написал он.За последние сутки в зоне побережья убрали восемь тысяч тонн загрязненного песка, уточнил глава региона. В Анапе и Темрюкском районе ЧП продолжали ликвидировать более пяти тысяч человек, добавил он.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, в море вытекло около 40 процентов от этого объема.В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения мазутом.
https://ria.ru/20250103/ptitsy-1992386335.html
анапа
темрюкский район
керченский пролив
россия
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происшествия, анапа, темрюкский район, керченский пролив, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Анапа, Темрюкский район, Керченский пролив, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
На Кубани собрали 86 тысяч тонн загрязненного грунта

Губернатор Кондратьев: на Кубани собрали 86 тысяч тонн замазученного грунта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают загрязненный мазутом грунт на пляже на берегу Анапы
Волонтеры собирают загрязненный мазутом грунт на пляже на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают загрязненный мазутом грунт на пляже на берегу Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 3 янв — РИА Новости. На побережье Кубани после разлива мазута собрали 86 тысяч тонн загрязненного грунта, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
«

"Команды муниципалитетов края, волонтеры, сотрудники МЧС и спасательных служб в общей сложности собрали уже 86 тысяч тонн замазученного грунта", — написал он.

За последние сутки в зоне побережья убрали восемь тысяч тонн загрязненного песка, уточнил глава региона. В Анапе и Темрюкском районе ЧП продолжали ликвидировать более пяти тысяч человек, добавил он.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, в море вытекло около 40 процентов от этого объема.
В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения мазутом.
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На Кубани спасли более 2,5 тысячи птиц, пострадавших от мазута
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ПроисшествияАнапаТемрюкский районКерченский проливВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливеРоссия
 
 
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