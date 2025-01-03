https://ria.ru/20250103/kuban-1992437400.html

На Кубани собрали 86 тысяч тонн загрязненного грунта

На Кубани собрали 86 тысяч тонн загрязненного грунта - РИА Новости, 03.01.2025

На Кубани собрали 86 тысяч тонн загрязненного грунта

На побережье Кубани после разлива мазута собрали 86 тысяч тонн загрязненного грунта, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T19:56:00+03:00

2025-01-03T19:56:00+03:00

2025-01-03T21:22:00+03:00

происшествия

анапа

темрюкский район

керченский пролив

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

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КРАСНОДАР, 3 янв — РИА Новости. На побережье Кубани после разлива мазута собрали 86 тысяч тонн загрязненного грунта, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Команды муниципалитетов края, волонтеры, сотрудники МЧС и спасательных служб в общей сложности собрали уже 86 тысяч тонн замазученного грунта", — написал он.За последние сутки в зоне побережья убрали восемь тысяч тонн загрязненного песка, уточнил глава региона. В Анапе и Темрюкском районе ЧП продолжали ликвидировать более пяти тысяч человек, добавил он.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, в море вытекло около 40 процентов от этого объема.В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения мазутом.

https://ria.ru/20250103/ptitsy-1992386335.html

анапа

темрюкский район

керченский пролив

россия

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происшествия, анапа, темрюкский район, керченский пролив, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия