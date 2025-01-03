https://ria.ru/20250103/kriminal-1985616500.html

Загадка Мадлен Маккейн: что стало с "самой разыскиваемой девочкой в мире"

Загадка Мадлен Маккейн: что стало с "самой разыскиваемой девочкой в мире" - РИА Новости, 03.01.2025

Загадка Мадлен Маккейн: что стало с "самой разыскиваемой девочкой в мире"

Почти 20 лет неизвестности и сфабрикованные обвинения против родителей — в Великобритании все еще расследуют уголовное дело о пропаже трехлетней Мадлен Маккейн. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Почти 20 лет неизвестности и сфабрикованные обвинения против родителей — в Великобритании все еще расследуют уголовное дело о пропаже трехлетней Мадлен Маккейн. Хотя у детективов четыре года назад появился подозреваемый, точка до сих пор не поставлена. О громкой истории — в материале РИА Новости.Открытое окноВ начале мая 2007-го супруги Гарри и Кейт Маккейны отправились отдыхать в Португалию с дочерью Мадлен и двойняшками Шоном и Амели. Вечером третьего числа родители уложили детей спать и отправились с друзьями в ресторан неподалеку от отеля. Каждые полчаса кто-то из них наведывался в номер и проверял, все ли в порядке.Когда Кейт в очередной раз зашла в комнату, близнецы мирно спали, а вот кровать Мадлен оказалась пуста. Окно над ней было распахнуто настежь. Кейт быстро осмотрела номер и двор гостиницы, после чего сообщила о случившемся мужу. Весь персонал подняли по тревоге, но поиски ребенка ничего не принесли.Вскоре к отелю приехали полицейские. Служебные собаки, казалось бы, взяли след, но он быстро оборвался в районе детской площадки недалеко от отеля. Детективы тем временем опросили родителей и сотрудников гостиницы. Кейт сразу заявила, что дочь сама не могла никуда уйти, и резонно предположила, что девочку похитили. Тем более что гостиничный номер на первом этаже, а сам отель, по словам местных, расположен в довольно криминальном районе города.Полицейские, в свою очередь, не спешили делать однозначные выводы и выдвинули несколько версий. По одной, девочка сама ушла гулять и заблудилась. По другой, ее действительно похитили с целью выкупа или продажи. Рассматривали вариант и с маньяком. Еще одно предположение и вовсе шокировало родителей: детективы не исключали, что мать и отец случайно убили дочь, после чего избавились от тела.Позже эта версия станет приоритетной.Ложный следПоскольку потерпевшие — подданные британской королевы, расследованием, кроме местной полиции, занялся и всемирно известный Скотланд-Ярд.Одна из свидетельниц вспомнила, что видела в отеле незнакомого мужчину с ребенком на руках, но тогда не придала этому значения. Эксперты составили фоторобот и разослали ориентировки в ближайшие полицейские участки. Проверка по базам данных и розыск потенциального похитителя ничего не дали.Шло время, но за выкупом к родителям никто не обращался. Потерявшегося ребенка в португальском городке также никто не нашел, поэтому детективы стали больше склоняться к версии похищения с целью изнасилования. Причем не исключали, что замешана целая банда педофилов, орудующая в Европе.Родители девочки не теряли надежды найти ее живой и наняли частных детективов. Также они регулярно обращались к журналистам, тиражируя фотографии дочери на момент похищения и воссозданное на компьютере изображение уже немного повзрослевшей Мадлен. Однако все безрезультатно.А вскоре мать с отцом сами стали главными подозреваемыми. Полицейские предположили, что родители случайно дали дочери слишком мощную дозу снотворного, от чего та умерла. Затем, испугавшись, поместили тело в багажник, вывезли в безлюдное место и закопали. Это отчасти подтвердила экспертиза ДНК после исследования салона и багажника машины. Однако чуть позже оказалось, что выводы специалистов-генетиков были ложными, а обвинения едва ли не сфабрикованы.С Гарри и Кейт в итоге сняли все подозрения. Многие журналисты выплатили им компенсацию за клевету.Новый поворотСерьезный прорыв в уголовном деле произошел спустя 13 лет после похищения. Неожиданно для британских и португальских детективов пришла информация от их коллег из Германии.Те тщательно проанализировали обстоятельства преступления и предположили, что к нему может быть причастен некий Кристиан Брокнер — 43-летний серийный педофил, который уже сидел за решеткой за изнасилование пенсионерки и ребенка.В мае 2007-го он как раз жил Португалии, куда переехал еще в середине 1990-х в 18-летнем возрасте. Работал официантом в разных гостиницах. Параллельно продавал наркотики, насиловал и пытал туристок, а также занимался кражами в отелях. Немецкие детективы считают, что Брокнер пробрался в номер Маккейнов, чтобы ограбить, но, увидев спящую девочку, изменил планы.Вскоре немецкие полицейские заподозрили Брокнера в еще одном похищении. По их версии, летом 1996-го на тот момент 19-летний педофил увел с пляжа шестилетнего земляка Андрэаса Хассе, приехавшего на отдых в Португалию вместе с матерью и отчимом. Ребенка с тех пор никто не видел. Сейчас детективы повторно допрашивают его родных и других свидетелей.Что касается Мадлен, то возобновленное расследование уголовного дела пока продолжается, а сам подозреваемый все отрицает. Детективы уверены, что маньяк через окно пробрался в номер, похитил спящую Мадлен, изнасиловал, после чего убил, а тело сбросил в водохранилище. Когда позволяет погода, его активно исследуют водолазы.Родители Мадлен, несмотря ни на что, верят, что дочь жива, однако готовы к любому повороту событий. Маккейны надеются, что рано или поздно следователи прольют свет на загадку ее исчезновения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

в мире, португалия, европа, германия, скотленд-ярд