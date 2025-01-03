Рейтинг@Mail.ru
Загадка Мадлен Маккейн: что стало с "самой разыскиваемой девочкой в мире" - РИА Новости, 03.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 03.01.2025 (обновлено: 08:02 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/kriminal-1985616500.html
Загадка Мадлен Маккейн: что стало с "самой разыскиваемой девочкой в мире"
Загадка Мадлен Маккейн: что стало с "самой разыскиваемой девочкой в мире" - РИА Новости, 03.01.2025
Загадка Мадлен Маккейн: что стало с "самой разыскиваемой девочкой в мире"
Почти 20 лет неизвестности и сфабрикованные обвинения против родителей — в Великобритании все еще расследуют уголовное дело о пропаже трехлетней Мадлен Маккейн. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T08:00:00+03:00
2025-01-03T08:02:00+03:00
в мире
португалия
европа
германия
скотленд-ярд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985619829_0:530:1594:1426_1920x0_80_0_0_36d5bf1bcd8fb1c43fea29b0683f3aa7.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Почти 20 лет неизвестности и сфабрикованные обвинения против родителей — в Великобритании все еще расследуют уголовное дело о пропаже трехлетней Мадлен Маккейн. Хотя у детективов четыре года назад появился подозреваемый, точка до сих пор не поставлена. О громкой истории — в материале РИА Новости.Открытое окноВ начале мая 2007-го супруги Гарри и Кейт Маккейны отправились отдыхать в Португалию с дочерью Мадлен и двойняшками Шоном и Амели. Вечером третьего числа родители уложили детей спать и отправились с друзьями в ресторан неподалеку от отеля. Каждые полчаса кто-то из них наведывался в номер и проверял, все ли в порядке.Когда Кейт в очередной раз зашла в комнату, близнецы мирно спали, а вот кровать Мадлен оказалась пуста. Окно над ней было распахнуто настежь. Кейт быстро осмотрела номер и двор гостиницы, после чего сообщила о случившемся мужу. Весь персонал подняли по тревоге, но поиски ребенка ничего не принесли.Вскоре к отелю приехали полицейские. Служебные собаки, казалось бы, взяли след, но он быстро оборвался в районе детской площадки недалеко от отеля. Детективы тем временем опросили родителей и сотрудников гостиницы. Кейт сразу заявила, что дочь сама не могла никуда уйти, и резонно предположила, что девочку похитили. Тем более что гостиничный номер на первом этаже, а сам отель, по словам местных, расположен в довольно криминальном районе города.Полицейские, в свою очередь, не спешили делать однозначные выводы и выдвинули несколько версий. По одной, девочка сама ушла гулять и заблудилась. По другой, ее действительно похитили с целью выкупа или продажи. Рассматривали вариант и с маньяком. Еще одно предположение и вовсе шокировало родителей: детективы не исключали, что мать и отец случайно убили дочь, после чего избавились от тела.Позже эта версия станет приоритетной.Ложный следПоскольку потерпевшие — подданные британской королевы, расследованием, кроме местной полиции, занялся и всемирно известный Скотланд-Ярд.Одна из свидетельниц вспомнила, что видела в отеле незнакомого мужчину с ребенком на руках, но тогда не придала этому значения. Эксперты составили фоторобот и разослали ориентировки в ближайшие полицейские участки. Проверка по базам данных и розыск потенциального похитителя ничего не дали.Шло время, но за выкупом к родителям никто не обращался. Потерявшегося ребенка в португальском городке также никто не нашел, поэтому детективы стали больше склоняться к версии похищения с целью изнасилования. Причем не исключали, что замешана целая банда педофилов, орудующая в Европе.Родители девочки не теряли надежды найти ее живой и наняли частных детективов. Также они регулярно обращались к журналистам, тиражируя фотографии дочери на момент похищения и воссозданное на компьютере изображение уже немного повзрослевшей Мадлен. Однако все безрезультатно.А вскоре мать с отцом сами стали главными подозреваемыми. Полицейские предположили, что родители случайно дали дочери слишком мощную дозу снотворного, от чего та умерла. Затем, испугавшись, поместили тело в багажник, вывезли в безлюдное место и закопали. Это отчасти подтвердила экспертиза ДНК после исследования салона и багажника машины. Однако чуть позже оказалось, что выводы специалистов-генетиков были ложными, а обвинения едва ли не сфабрикованы.С Гарри и Кейт в итоге сняли все подозрения. Многие журналисты выплатили им компенсацию за клевету.Новый поворотСерьезный прорыв в уголовном деле произошел спустя 13 лет после похищения. Неожиданно для британских и португальских детективов пришла информация от их коллег из Германии.Те тщательно проанализировали обстоятельства преступления и предположили, что к нему может быть причастен некий Кристиан Брокнер — 43-летний серийный педофил, который уже сидел за решеткой за изнасилование пенсионерки и ребенка.В мае 2007-го он как раз жил Португалии, куда переехал еще в середине 1990-х в 18-летнем возрасте. Работал официантом в разных гостиницах. Параллельно продавал наркотики, насиловал и пытал туристок, а также занимался кражами в отелях. Немецкие детективы считают, что Брокнер пробрался в номер Маккейнов, чтобы ограбить, но, увидев спящую девочку, изменил планы.Вскоре немецкие полицейские заподозрили Брокнера в еще одном похищении. По их версии, летом 1996-го на тот момент 19-летний педофил увел с пляжа шестилетнего земляка Андрэаса Хассе, приехавшего на отдых в Португалию вместе с матерью и отчимом. Ребенка с тех пор никто не видел. Сейчас детективы повторно допрашивают его родных и других свидетелей.Что касается Мадлен, то возобновленное расследование уголовного дела пока продолжается, а сам подозреваемый все отрицает. Детективы уверены, что маньяк через окно пробрался в номер, похитил спящую Мадлен, изнасиловал, после чего убил, а тело сбросил в водохранилище. Когда позволяет погода, его активно исследуют водолазы.Родители Мадлен, несмотря ни на что, верят, что дочь жива, однако готовы к любому повороту событий. Маккейны надеются, что рано или поздно следователи прольют свет на загадку ее исчезновения.
португалия
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Михаил Кевхиев
Михаил Кевхиев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985619829_0:381:1594:1576_1920x0_80_0_0_69f11ba73687f62af44008e7cede618c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, португалия, европа, германия, скотленд-ярд
В мире, Португалия, Европа, Германия, Скотленд-Ярд

Загадка Мадлен Маккейн: что стало с "самой разыскиваемой девочкой в мире"

© AP Photo / ARMANDO FRANCAФотография пропавшей Мадлен Маккейн
Фотография пропавшей Мадлен Маккейн - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / ARMANDO FRANCA
Фотография пропавшей Мадлен Маккейн
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Почти 20 лет неизвестности и сфабрикованные обвинения против родителей — в Великобритании все еще расследуют уголовное дело о пропаже трехлетней Мадлен Маккейн. Хотя у детективов четыре года назад появился подозреваемый, точка до сих пор не поставлена. О громкой истории — в материале РИА Новости.

Открытое окно

В начале мая 2007-го супруги Гарри и Кейт Маккейны отправились отдыхать в Португалию с дочерью Мадлен и двойняшками Шоном и Амели. Вечером третьего числа родители уложили детей спать и отправились с друзьями в ресторан неподалеку от отеля. Каждые полчаса кто-то из них наведывался в номер и проверял, все ли в порядке.
Когда Кейт в очередной раз зашла в комнату, близнецы мирно спали, а вот кровать Мадлен оказалась пуста. Окно над ней было распахнуто настежь. Кейт быстро осмотрела номер и двор гостиницы, после чего сообщила о случившемся мужу. Весь персонал подняли по тревоге, но поиски ребенка ничего не принесли.
© AP Photo / Francisco SecoБританский полицейский проводит разыскные работы в районе Прая-да-Луш, Португалия, где пропала Мадлен Маккейн
Британский полицейский проводит разыскные работы в районе Прая-да-Луш, Португалия, где пропала Мадлен Маккейн - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Британский полицейский проводит разыскные работы в районе Прая-да-Луш, Португалия, где пропала Мадлен Маккейн
Вскоре к отелю приехали полицейские. Служебные собаки, казалось бы, взяли след, но он быстро оборвался в районе детской площадки недалеко от отеля. Детективы тем временем опросили родителей и сотрудников гостиницы. Кейт сразу заявила, что дочь сама не могла никуда уйти, и резонно предположила, что девочку похитили. Тем более что гостиничный номер на первом этаже, а сам отель, по словам местных, расположен в довольно криминальном районе города.
Полицейские, в свою очередь, не спешили делать однозначные выводы и выдвинули несколько версий. По одной, девочка сама ушла гулять и заблудилась. По другой, ее действительно похитили с целью выкупа или продажи. Рассматривали вариант и с маньяком. Еще одно предположение и вовсе шокировало родителей: детективы не исключали, что мать и отец случайно убили дочь, после чего избавились от тела.
Позже эта версия станет приоритетной.
© Getty Images / PoolКейт и Герри Маккейн, родители Мадлен
Кейт и Герри Маккейн, родители Мадлен - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Getty Images / Pool
Кейт и Герри Маккейн, родители Мадлен

Ложный след

Поскольку потерпевшие — подданные британской королевы, расследованием, кроме местной полиции, занялся и всемирно известный Скотланд-Ярд.
Одна из свидетельниц вспомнила, что видела в отеле незнакомого мужчину с ребенком на руках, но тогда не придала этому значения. Эксперты составили фоторобот и разослали ориентировки в ближайшие полицейские участки. Проверка по базам данных и розыск потенциального похитителя ничего не дали.
Шло время, но за выкупом к родителям никто не обращался. Потерявшегося ребенка в португальском городке также никто не нашел, поэтому детективы стали больше склоняться к версии похищения с целью изнасилования. Причем не исключали, что замешана целая банда педофилов, орудующая в Европе.
© AP Photo / Joao MatosПортугальские полицейские, возобновившие поиски Мадлен Маккейн в 2023 году
Португальские полицейские, возобновившие поиски Мадлен Маккейн в 2023 году - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Joao Matos
Португальские полицейские, возобновившие поиски Мадлен Маккейн в 2023 году
Родители девочки не теряли надежды найти ее живой и наняли частных детективов. Также они регулярно обращались к журналистам, тиражируя фотографии дочери на момент похищения и воссозданное на компьютере изображение уже немного повзрослевшей Мадлен. Однако все безрезультатно.
А вскоре мать с отцом сами стали главными подозреваемыми. Полицейские предположили, что родители случайно дали дочери слишком мощную дозу снотворного, от чего та умерла. Затем, испугавшись, поместили тело в багажник, вывезли в безлюдное место и закопали. Это отчасти подтвердила экспертиза ДНК после исследования салона и багажника машины. Однако чуть позже оказалось, что выводы специалистов-генетиков были ложными, а обвинения едва ли не сфабрикованы.
С Гарри и Кейт в итоге сняли все подозрения. Многие журналисты выплатили им компенсацию за клевету.
© Getty Images / David Jones — PA ImagesБританские полицейские возле дома семьи Маккейн возле Лестера
Британские полицейские возле дома семьи Маккейн возле Лестера - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Getty Images / David Jones — PA Images
Британские полицейские возле дома семьи Маккейн возле Лестера

Новый поворот

Серьезный прорыв в уголовном деле произошел спустя 13 лет после похищения. Неожиданно для британских и португальских детективов пришла информация от их коллег из Германии.
Те тщательно проанализировали обстоятельства преступления и предположили, что к нему может быть причастен некий Кристиан Брокнер — 43-летний серийный педофил, который уже сидел за решеткой за изнасилование пенсионерки и ребенка.
© AP Photo / Julian StratenschulteКристиан Брюкнер, один из подозреваемых в пропаже Мадлен Маккейн, в Высшем земельном суде Брауншвейга, Германия
Кристиан Брюкнер, один из подозреваемых в пропаже Мадлен Маккейн, в Высшем земельном суде Брауншвейга, Германия - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Julian Stratenschulte
Кристиан Брюкнер, один из подозреваемых в пропаже Мадлен Маккейн, в Высшем земельном суде Брауншвейга, Германия
В мае 2007-го он как раз жил Португалии, куда переехал еще в середине 1990-х в 18-летнем возрасте. Работал официантом в разных гостиницах. Параллельно продавал наркотики, насиловал и пытал туристок, а также занимался кражами в отелях. Немецкие детективы считают, что Брокнер пробрался в номер Маккейнов, чтобы ограбить, но, увидев спящую девочку, изменил планы.
Вскоре немецкие полицейские заподозрили Брокнера в еще одном похищении. По их версии, летом 1996-го на тот момент 19-летний педофил увел с пляжа шестилетнего земляка Андрэаса Хассе, приехавшего на отдых в Португалию вместе с матерью и отчимом. Ребенка с тех пор никто не видел. Сейчас детективы повторно допрашивают его родных и других свидетелей.
Что касается Мадлен, то возобновленное расследование уголовного дела пока продолжается, а сам подозреваемый все отрицает. Детективы уверены, что маньяк через окно пробрался в номер, похитил спящую Мадлен, изнасиловал, после чего убил, а тело сбросил в водохранилище. Когда позволяет погода, его активно исследуют водолазы.
© AP Photo / Armando FrancaПобережье в Прая-да-Луш, Португалия
Побережье в Прая-да-Луш, Португалия - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Armando Franca
Побережье в Прая-да-Луш, Португалия
Родители Мадлен, несмотря ни на что, верят, что дочь жива, однако готовы к любому повороту событий. Маккейны надеются, что рано или поздно следователи прольют свет на загадку ее исчезновения.
 
В миреПортугалияЕвропаГерманияСкотленд-Ярд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала