https://ria.ru/20250103/kosmos-1992363196.html
Метеорный поток Квадрантиды достигнет пика 4 января
Метеорный поток Квадрантиды достигнет пика 4 января - РИА Новости, 03.01.2025
Метеорный поток Квадрантиды достигнет пика 4 января
Мощный метеорный поток Квадрантиды достигнет своего пика в ночь на 4 января, близкая к фазе первой четверти Луна не помешает его наблюдениям. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T03:14:00+03:00
2025-01-03T03:14:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Мощный метеорный поток Квадрантиды достигнет своего пика в ночь на 4 января, близкая к фазе первой четверти Луна не помешает его наблюдениям. Как ранее сообщили в Московском планетарии, 3 января – пик новогоднего звездопада Квадрантиды, его можно будет наблюдать в ночь на 4 января и до рассвета над восточным горизонтом. "Ожидается до 120 метеоров в час", - говорится в сообщении. Астрономы отметили, что, если не помешает погода, Квадрантиды будут одним из лучших для наблюдения метеорных потоков в 2025 году. Также благоприятные условия для наблюдения сложатся во время пика Ориониды в октябре и Леониды в ноябре. В то же время апрельские Лириды, августовские Персеиды, Дракониды в октябре и Геминиды в декабре 2025 года будет сложно увидеть с Земли.
https://ria.ru/20241213/astronom-1989148619.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Персеиды, Земля, Московский планетарий
Метеорный поток Квадрантиды достигнет пика 4 января
Мощный метеорный поток Квадрантиды достигнет пика в ночь на 4 января