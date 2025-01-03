https://ria.ru/20250103/kosmos-1992363196.html

Метеорный поток Квадрантиды достигнет пика 4 января

Метеорный поток Квадрантиды достигнет пика 4 января - РИА Новости, 03.01.2025

Метеорный поток Квадрантиды достигнет пика 4 января

Мощный метеорный поток Квадрантиды достигнет своего пика в ночь на 4 января, близкая к фазе первой четверти Луна не помешает его наблюдениям. РИА Новости, 03.01.2025

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Мощный метеорный поток Квадрантиды достигнет своего пика в ночь на 4 января, близкая к фазе первой четверти Луна не помешает его наблюдениям. Как ранее сообщили в Московском планетарии, 3 января – пик новогоднего звездопада Квадрантиды, его можно будет наблюдать в ночь на 4 января и до рассвета над восточным горизонтом. "Ожидается до 120 метеоров в час", - говорится в сообщении. Астрономы отметили, что, если не помешает погода, Квадрантиды будут одним из лучших для наблюдения метеорных потоков в 2025 году. Также благоприятные условия для наблюдения сложатся во время пика Ориониды в октябре и Леониды в ноябре. В то же время апрельские Лириды, августовские Персеиды, Дракониды в октябре и Геминиды в декабре 2025 года будет сложно увидеть с Земли.

https://ria.ru/20241213/astronom-1989148619.html

https://ria.ru/20241221/potok-1990656606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, луна, персеиды, земля, московский планетарий