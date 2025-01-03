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Мэр Рязани пообещал принять меры к чиновникам после корпоратива - РИА Новости, 03.01.2025
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17:08 03.01.2025 (обновлено: 17:09 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/korporativ-1992424420.html
Мэр Рязани пообещал принять меры к чиновникам после корпоратива
Мэр Рязани пообещал принять меры к чиновникам после корпоратива - РИА Новости, 03.01.2025
Мэр Рязани пообещал принять меры к чиновникам после корпоратива
Глава администрации Рязани Виталий Артемов сообщил в Telegram-канале о намерении принять меры вплоть до увольнения к сотрудникам мэрии, которые провели... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T17:08:00+03:00
2025-01-03T17:09:00+03:00
рязань
происшествия
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РЯЗАНЬ, 3 янв - РИА Новости. Глава администрации Рязани Виталий Артемов сообщил в Telegram-канале о намерении принять меры вплоть до увольнения к сотрудникам мэрии, которые провели корпоратив, несмотря на рекомендацию отказаться от таких мероприятий. "Сегодня в СМИ появилась информация об участии трех управлений администрации в дорогостоящем корпоративе в ресторане. Провели служебную проверку. Указанные факты подтвердились", - написал Артемов. Мэр Рязани подчеркнул, что сотрудникам горадминистрации рекомендовалось не проводить корпоративы, однако "некоторые управления проигнорировали это требование". "В условиях проведения специальной военной операции считаю такое поведение недопустимым. К участникам и организаторам мероприятия будут применены соответствующие меры, вплоть до увольнения", - отметил Артемов.
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рязань, происшествия, рязанская область
Рязань, Происшествия, Рязанская область
Мэр Рязани пообещал принять меры к чиновникам после корпоратива

Мэр Рязани Артемов пригрозил уволить сотрудников мэрии, проводивших корпоратив

© Фото : Администрация города РязаниЗдание администрации Рязани
Здание администрации Рязани - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото : Администрация города Рязани
Здание администрации Рязани. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 3 янв - РИА Новости. Глава администрации Рязани Виталий Артемов сообщил в Telegram-канале о намерении принять меры вплоть до увольнения к сотрудникам мэрии, которые провели корпоратив, несмотря на рекомендацию отказаться от таких мероприятий.
«
"Сегодня в СМИ появилась информация об участии трех управлений администрации в дорогостоящем корпоративе в ресторане. Провели служебную проверку. Указанные факты подтвердились", - написал Артемов.
Мэр Рязани подчеркнул, что сотрудникам горадминистрации рекомендовалось не проводить корпоративы, однако "некоторые управления проигнорировали это требование".
"В условиях проведения специальной военной операции считаю такое поведение недопустимым. К участникам и организаторам мероприятия будут применены соответствующие меры, вплоть до увольнения", - отметил Артемов.
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