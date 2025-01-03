https://ria.ru/20250103/koronavirus-1992401384.html

Эксперт рассказал о подготовке Трампа к новой антикитайской кампании

Эксперт рассказал о подготовке Трампа к новой антикитайской кампании - РИА Новости, 03.01.2025

Эксперт рассказал о подготовке Трампа к новой антикитайской кампании

Избранный президент США Дональд Трамп готовится потребовать от Китая триллионную компенсацию за коронавирус пять лет спустя после начала пандемии, одним из... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T13:08:00+03:00

2025-01-03T13:08:00+03:00

2025-01-03T13:08:00+03:00

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АФИНЫ, 3 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп готовится потребовать от Китая триллионную компенсацию за коронавирус пять лет спустя после начала пандемии, одним из свидетельств подготовки к новой антикитайской кампании США стал доклад ВОЗ о происхождении COVID-19. Такое мнение высказал РИА Новости бывший депутат Европарламента, профессор институтов ЕС в Университете Крита Нотис Мариас. "Международное общественное мнение психологически готовится к новой антикитайской кампании США, чтобы без особых проблем легитимизировать не только скорое объявление Трампом сразу после вступления в должность президента США 20 января 2025 года новой жесткой торговой войны Вашингтона против Пекина с введением новых тарифов на импорт китайских товаров и услуг в США, но и эскалации дипломатического и военного давления на Китай с целью выплаты США китайской компенсации в десятки триллионов долларов за пандемию коронавируса, начавшуюся в Ухане", - сказал Мариас. По его мнению, об этом свидетельствует доклад подкомитета палаты представителей США по расследованию COVID-19, в котором Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обвиняется в якобы прокитайских действиях в отношении пандемии коронавируса, и последовавшие действия ВОЗ. "Вдруг, спустя пять лет после начала пандемии COVID-19, ВОЗ вспомнила и попросила Пекин "поделиться имеющейся у него информацией, чтобы мир мог адекватно подготовиться к будущим пандемиям и предотвратить их", - сказал Мариас. По его словам, на это последовал оперативный ответ министерства иностранных дел Китая, в котором отмечалось, что Китай не только внес весомый вклад в расследование по установлению происхождения COVID-19, но и откликнулся на призыв ВОЗ поделиться данными. МИД отметил при этом, что "выступает против политических манипуляций" по всему вопросу. "Несмотря на это, различные американские СМИ не упустили возможность и под меткими заголовками опубликовали заявление ВОЗ, обвинив китайские власти в непрозрачности", - сказал эксперт. Мариас отметил, что действия ВОЗ являются результатом резкой критики организации в итоговом докладе подкомитета Палаты представителей США по расследованию причин COVID-19. "Этот 557-страничный доклад, опубликованный 4 декабря 2024 года, политизирует вопрос о происхождении COVID-19, поскольку в нем утверждается, что после двухлетнего расследования вспышки пандемии было установлено, что вирус был получен из китайской лаборатории в Ухане. На самом деле эта лаборатория в Уханьском институте вирусологии проводила исследования при федеральном финансировании из США, которое поступало от Национального института здоровья США. Хотя это указано в докладе, вина за вспышку пандемии коронавируса в нем прямо возлагается на Китай", - сказал Мариас. "В докладе на 32 страницах подробно описывается ущерб, нанесенный экономике США, который оценивается в несколько триллионов долларов с очевидной целью потребовать от Китая выплатить эту сумму в качестве компенсации. Кроме того, сам Трамп во время своего выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября 2020 года указал, что Китай должен быть привлечен к ответственности за ущерб, нанесенный пандемией коронавируса, начавшейся в Ухане", - сказал Мариас. Он полагает, что Трамп потребует компенсации от Китая. "Я предполагаю, что Трамп, воспользовавшись "достижениями" по введению санкций против России со стороны США и Запада в целом и заморозке российских государственных средств на сумму более 300 миллиардов долларов, теперь без колебаний потребует от Китая компенсации за ущерб от коронавируса. Он может в одностороннем порядке "зачесть" часть суммы требуемой США компенсации в счет общего объема американских государственных облигаций, находящихся в распоряжении Пекина, который, по официальным данным на сентябрь 2024 года, составляет 772 миллиарда долларов", - сказал политик. "Ясно, что вспышка пандемии коронавируса вновь используется США в геополитических целях, как это было с вакциной против коронавируса", - заключил Мариас.

https://ria.ru/20241203/koronavirus-1987052411.html

https://ria.ru/20241230/koronavirus-1992111935.html

https://ria.ru/20241212/koronavirus-1988782973.html

https://ria.ru/20241203/knr-1987028929.html

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