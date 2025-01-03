Рейтинг@Mail.ru
Новая комета ATLAS будет видна с Земли без бинокля - РИА Новости, 03.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
06:57 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/kometa-1992371376.html
Новая комета ATLAS будет видна с Земли без бинокля
Новая комета ATLAS будет видна с Земли без бинокля - РИА Новости, 03.01.2025
Новая комета ATLAS будет видна с Земли без бинокля
Открытая в 2024 году комета C/2024 G3 (ATLAS) пролетит рядом с Солнцем 13 января, если переживёт сближение, то станет видна жителям Земли даже без бинокля,... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T06:57:00+03:00
2025-01-03T06:57:00+03:00
наука
космос - риа наука
земля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137625/21/1376252129_0:0:3661:2059_1920x0_80_0_0_d59aa09ab6f2270d3b52e0f028fe5887.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Открытая в 2024 году комета C/2024 G3 (ATLAS) пролетит рядом с Солнцем 13 января, если переживёт сближение, то станет видна жителям Земли даже без бинокля, сообщил РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий. Комета C/2024 G3 (ATLAS) была открыта 5 апреля 2024 года системой телескопом ATLAS, сообщил астроном. Свой перигелий – наименьшее расстояние до Солнца она пройдет 13 января. "Тринадцатого января рядом с Солнцем пролетит еще одна комета C/2024 G3 ATLAS, открыта она с помощью того же телескопа, что и предыдущая наша гостья – комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS, которая наблюдалась невооруженным взглядом в октябре 2024 года. Условия наблюдения этой кометы хуже, чем у той, что посетила нас осенью. Дело в том, что она пролетает близко к Солнцу, в 4 раза ближе, чем Меркурий. Если она выживет – на поверхности при таких расстояниях температура достигает тысяч градусов, комета состоит из льда", - рассказал Короткий. По его словам, если комета переживёт сближение и не испарится, то её блеск может быть примерно на уровне Венеры, минус 4 звездной величины. Условия наблюдения кометы будут лучше в южном полушарии Земли, но, скорее всего, она будет видна и для жителей северного полушария. Ближайшие дни должны уточнить ее возможный блеск и условия видимости, отметил астроном. Трудность в наблюдении состоит именно из-за ее близости к Солнцу - засветка от светила во время восхода или на закате может помешать увидеть комету, отметил астроном.
https://ria.ru/20250103/kosmos-1992363196.html
https://ria.ru/20241226/tsivilizatsii-1991358412.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137625/21/1376252129_197:0:3661:2598_1920x0_80_0_0_0b148e58d8cd073190dfbd5b36cc4511.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, земля
Наука, Космос - РИА Наука, Земля
Новая комета ATLAS будет видна с Земли без бинокля

Комета ATLAS будет видна с Земли без бинокля, если переживет сближение с Солнцем

© Фото : Lauri VoutilainenТак художник представил себе астероид, раздробленный Солнцем на пылинки
Так художник представил себе астероид, раздробленный Солнцем на пылинки - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото : Lauri Voutilainen
Так художник представил себе астероид, раздробленный Солнцем на пылинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Открытая в 2024 году комета C/2024 G3 (ATLAS) пролетит рядом с Солнцем 13 января, если переживёт сближение, то станет видна жителям Земли даже без бинокля, сообщил РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий.
Комета C/2024 G3 (ATLAS) была открыта 5 апреля 2024 года системой телескопом ATLAS, сообщил астроном. Свой перигелий – наименьшее расстояние до Солнца она пройдет 13 января.
Метеор из метеорного потока Квадрантиды - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Метеорный поток Квадрантиды достигнет пика 4 января
03:14
"Тринадцатого января рядом с Солнцем пролетит еще одна комета C/2024 G3 ATLAS, открыта она с помощью того же телескопа, что и предыдущая наша гостья – комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS, которая наблюдалась невооруженным взглядом в октябре 2024 года. Условия наблюдения этой кометы хуже, чем у той, что посетила нас осенью. Дело в том, что она пролетает близко к Солнцу, в 4 раза ближе, чем Меркурий. Если она выживет – на поверхности при таких расстояниях температура достигает тысяч градусов, комета состоит из льда", - рассказал Короткий.
По его словам, если комета переживёт сближение и не испарится, то её блеск может быть примерно на уровне Венеры, минус 4 звездной величины.
Условия наблюдения кометы будут лучше в южном полушарии Земли, но, скорее всего, она будет видна и для жителей северного полушария. Ближайшие дни должны уточнить ее возможный блеск и условия видимости, отметил астроном. Трудность в наблюдении состоит именно из-за ее близости к Солнцу - засветка от светила во время восхода или на закате может помешать увидеть комету, отметил астроном.
Изображение Земли - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
"Следующие десять лет": ученый выступил с заявлением о внеземной жизни
26 декабря 2024, 06:15
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЗемля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала