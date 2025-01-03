https://ria.ru/20250103/kometa-1992371376.html

Новая комета ATLAS будет видна с Земли без бинокля

Новая комета ATLAS будет видна с Земли без бинокля - РИА Новости, 03.01.2025

Новая комета ATLAS будет видна с Земли без бинокля

Открытая в 2024 году комета C/2024 G3 (ATLAS) пролетит рядом с Солнцем 13 января, если переживёт сближение, то станет видна жителям Земли даже без бинокля,... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T06:57:00+03:00

2025-01-03T06:57:00+03:00

2025-01-03T06:57:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Открытая в 2024 году комета C/2024 G3 (ATLAS) пролетит рядом с Солнцем 13 января, если переживёт сближение, то станет видна жителям Земли даже без бинокля, сообщил РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий. Комета C/2024 G3 (ATLAS) была открыта 5 апреля 2024 года системой телескопом ATLAS, сообщил астроном. Свой перигелий – наименьшее расстояние до Солнца она пройдет 13 января. "Тринадцатого января рядом с Солнцем пролетит еще одна комета C/2024 G3 ATLAS, открыта она с помощью того же телескопа, что и предыдущая наша гостья – комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS, которая наблюдалась невооруженным взглядом в октябре 2024 года. Условия наблюдения этой кометы хуже, чем у той, что посетила нас осенью. Дело в том, что она пролетает близко к Солнцу, в 4 раза ближе, чем Меркурий. Если она выживет – на поверхности при таких расстояниях температура достигает тысяч градусов, комета состоит из льда", - рассказал Короткий. По его словам, если комета переживёт сближение и не испарится, то её блеск может быть примерно на уровне Венеры, минус 4 звездной величины. Условия наблюдения кометы будут лучше в южном полушарии Земли, но, скорее всего, она будет видна и для жителей северного полушария. Ближайшие дни должны уточнить ее возможный блеск и условия видимости, отметил астроном. Трудность в наблюдении состоит именно из-за ее близости к Солнцу - засветка от светила во время восхода или на закате может помешать увидеть комету, отметил астроном.

https://ria.ru/20250103/kosmos-1992363196.html

https://ria.ru/20241226/tsivilizatsii-1991358412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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