https://ria.ru/20250103/koalitsiya-1992410888.html

В Австрии заявили о провале переговоров о создании правящей коалиции

В Австрии заявили о провале переговоров о создании правящей коалиции - РИА Новости, 03.01.2025

В Австрии заявили о провале переговоров о создании правящей коалиции

Переговоры в Австрии о формировании трехпартийной правящей коалиции с Австрийской народной партией (АНП) и Социал-демократической партией Австрии (СДПА)... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T14:40:00+03:00

2025-01-03T14:40:00+03:00

2025-01-03T14:40:00+03:00

в мире

австрия

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александер ван дер беллен

австрийская народная партия

политика

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ВЕНА, 3 янв - РИА Новости. Переговоры в Австрии о формировании трехпартийной правящей коалиции с Австрийской народной партией (АНП) и Социал-демократической партией Австрии (СДПА) закончились провалом, сообщила глава партии NEOS (Новая Австрия и Либеральный форум) Беате Майнл-Райзингер. В декабре канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что ожидает окончания коалиционных переговоров в январе. "Несмотря на интенсивные переговоры, которые мы вели вчера до самой ночи - и поверьте мне, мы также продолжали обсуждать это внутри партии - нам не удалось достичь прорыва в отношении черно-красной коалиции (с АНП и СДПА - ред.)", - заявила она в ходе пресс-конференции NEOS, транслировавшейся на официальной странице партии в X. По ее словам, NEOS сообщила канцлеру и президенту республики, что не будет продолжать переговоры о создании коалиции. Ранее президент республики Александер Ван дер Беллен заявил, что передает мандат на формирование правительства действующему канцлеру Австрии, лидеру Австрийской народной партии Карлу Нехаммеру в связи с тем, что ни АНП, ни социал-демократы не согласились формировать правительство с правой Австрийской партией свободы (АПС), одержавшей победу на выборах. Вместе с тем партия канцлера, занявшая второе место, и социал-демократы, оказавшиеся на третьей строчке, совместно не набирают более 50% голосов, и в этой связи им необходимо сформировать правительство с участием третьей партии. Сейчас коалиционные переговоры проходят с участием NEOS, получившей на выборах чуть больше 9% голосов. Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли почти три месяца назад - 29 сентября. Правая АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. АНП заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте - СДПА, получившая около 21% голосов.

https://ria.ru/20241224/sevpotoki-1991097672.html

https://ria.ru/20241126/peregovory-1985869882.html

https://ria.ru/20241001/avstriya-1975643374.html

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в мире, австрия, карл нехаммер, александер ван дер беллен, австрийская народная партия, политика