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Посол Китая призвал США перестать разыгрывать тайваньскую карту - РИА Новости, 03.01.2025
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06:26 03.01.2025 (обновлено: 06:37 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/kitay-1992370315.html
Посол Китая призвал США перестать разыгрывать тайваньскую карту
Посол Китая призвал США перестать разыгрывать тайваньскую карту - РИА Новости, 03.01.2025
Посол Китая призвал США перестать разыгрывать тайваньскую карту
США пора перестать разыгрывать "тайваньскую карту" и дестабилизировать регион, в Пекине предупреждают, что Вашингтон, столкнувшись с "силой Китая", потерпит... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T06:26:00+03:00
2025-01-03T06:37:00+03:00
в мире
технологии
сша
китай
тайвань
чжан ханьхуэй
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. США пора перестать разыгрывать "тайваньскую карту" и дестабилизировать регион, в Пекине предупреждают, что Вашингтон, столкнувшись с "силой Китая", потерпит поражение, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "Игра с огнем приведет к самосожжению. США пришло время перестать разыгрывать "тайваньскую карту", которая обречена на проигрыш", - сказал посол в статье, написанной для РИА Новости. По его словам, некоторые высокопоставленные американские чиновники "игнорируют факты и подменяют истину ложью, открыто поддерживая "независимость Тайваня". "США в совместном китайско-американском коммюнике об установлении дипломатических отношений 1978 года и совместном коммюнике от 17 августа 1982 года четко заявили, что США "признают правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством, представляющим весь Китай", и "осознают китайскую позицию, что в мире существует только один Китай и Тайвань является его частью". Это также является четким и не подлежащим изменению постулатом", - напомнил дипломат. Они отметили, что США поддерживают стремления лидера Тайваня к его независимости, "невзирая на риск подорвать мир и стабильность в Тайваньском проливе, что полностью противоречит их политическим обещаниям". "Это лишь подтверждает наличие у США более коварного замысла, который состоит в том, чтобы разыграть "тайваньскую карту" и оказать "максимальное давление", постоянно нарушая основы принципа одного Китая, в попытке извлечь выгоду путем создания напряженности в Тайваньском проливе и скрывая намерение использовать Тайвань для сдерживания Китая. В основе этого лежит желание помешать развитию Китая и сохранить угасающее господство США. Столкнувшись с единой силой 1,4 миллиарда китайцев, они обязательно потерпят поражение", - заключил дипломат.
https://ria.ru/20241201/kitaj-1986689466.html
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в мире, технологии, сша, китай, тайвань, чжан ханьхуэй
В мире, Технологии, США, Китай, Тайвань, Чжан Ханьхуэй
Посол Китая призвал США перестать разыгрывать тайваньскую карту

Посол Китая в России Ханьхуэй: США пора перестать разыгрывать тайваньскую карту

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. США пора перестать разыгрывать "тайваньскую карту" и дестабилизировать регион, в Пекине предупреждают, что Вашингтон, столкнувшись с "силой Китая", потерпит поражение, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
"Игра с огнем приведет к самосожжению. США пришло время перестать разыгрывать "тайваньскую карту", которая обречена на проигрыш", - сказал посол в статье, написанной для РИА Новости.
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По его словам, некоторые высокопоставленные американские чиновники "игнорируют факты и подменяют истину ложью, открыто поддерживая "независимость Тайваня".
"США в совместном китайско-американском коммюнике об установлении дипломатических отношений 1978 года и совместном коммюнике от 17 августа 1982 года четко заявили, что США "признают правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством, представляющим весь Китай", и "осознают китайскую позицию, что в мире существует только один Китай и Тайвань является его частью". Это также является четким и не подлежащим изменению постулатом", - напомнил дипломат.
Они отметили, что США поддерживают стремления лидера Тайваня к его независимости, "невзирая на риск подорвать мир и стабильность в Тайваньском проливе, что полностью противоречит их политическим обещаниям".
"Это лишь подтверждает наличие у США более коварного замысла, который состоит в том, чтобы разыграть "тайваньскую карту" и оказать "максимальное давление", постоянно нарушая основы принципа одного Китая, в попытке извлечь выгоду путем создания напряженности в Тайваньском проливе и скрывая намерение использовать Тайвань для сдерживания Китая. В основе этого лежит желание помешать развитию Китая и сохранить угасающее господство США. Столкнувшись с единой силой 1,4 миллиарда китайцев, они обязательно потерпят поражение", - заключил дипломат.
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