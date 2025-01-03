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Китай как никогда близок к воссоединению с Тайванем, заявил посол - РИА Новости, 03.01.2025
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07:22 03.01.2025 (обновлено: 07:31 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/kitaj-1992372093.html
Китай как никогда близок к воссоединению с Тайванем, заявил посол
Китай как никогда близок к воссоединению с Тайванем, заявил посол - РИА Новости, 03.01.2025
Китай как никогда близок к воссоединению с Тайванем, заявил посол
Китай как никогда близок к достижению цели воссоединения с Тайванем, Пекин обладает силами, чтобы обязательно добиться этого, заявил посол Китая в РФ Чжан... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T07:22:00+03:00
2025-01-03T07:31:00+03:00
в мире
китай
тайвань
чжан ханьхуэй
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Китай как никогда близок к достижению цели воссоединения с Тайванем, Пекин обладает силами, чтобы обязательно добиться этого, заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. "Воссоединение — это историческая тенденция и правильный путь, проходящий через невзгоды. "Независимость Тайваня" — это исторический регресс и путь, обреченный на провал. Китайская нация всегда придерживалась общего убеждения в том, что территория не может быть разделена, страна не может быть в состоянии беспорядка, нация не может быть раздроблена, а цивилизация не может быть разрушена", - заявил посол в статье для РИА Новости. По его словам, "никто не должен недооценивать твердую решимость, волю и мощь китайского народа" в защите национального суверенитета и территориальной целостности. "Китай как никогда в истории близок к достижению цели великого возрождения китайской нации, полон уверенности и обладает силами, чтобы реализовать эту цель, а также имеет больше уверенности, сил и стоит ближе к достижению полного воссоединения страны. Китай обязательно добьется полного воссоединения. Тайвань непременно вернется в объятия Родины, это историческое событие, которое никто и ничто не сможет остановить", - заключил посол.
https://ria.ru/20250103/kitay-1992370315.html
https://ria.ru/20241231/tszinpin-1992173322.html
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в мире, китай, тайвань, чжан ханьхуэй
В мире, Китай, Тайвань, Чжан Ханьхуэй
Китай как никогда близок к воссоединению с Тайванем, заявил посол

Посол Ханьхуэй: Китай как никогда близок к воссоединению с Тайванем

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЧжан Ханьхуэй
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Китай как никогда близок к достижению цели воссоединения с Тайванем, Пекин обладает силами, чтобы обязательно добиться этого, заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Воссоединение — это историческая тенденция и правильный путь, проходящий через невзгоды. "Независимость Тайваня" — это исторический регресс и путь, обреченный на провал. Китайская нация всегда придерживалась общего убеждения в том, что территория не может быть разделена, страна не может быть в состоянии беспорядка, нация не может быть раздроблена, а цивилизация не может быть разрушена", - заявил посол в статье для РИА Новости.
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По его словам, "никто не должен недооценивать твердую решимость, волю и мощь китайского народа" в защите национального суверенитета и территориальной целостности.
"Китай как никогда в истории близок к достижению цели великого возрождения китайской нации, полон уверенности и обладает силами, чтобы реализовать эту цель, а также имеет больше уверенности, сил и стоит ближе к достижению полного воссоединения страны. Китай обязательно добьется полного воссоединения. Тайвань непременно вернется в объятия Родины, это историческое событие, которое никто и ничто не сможет остановить", - заключил посол.
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