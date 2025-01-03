Китай как никогда близок к воссоединению с Тайванем, заявил посол
Посол Ханьхуэй: Китай как никогда близок к воссоединению с Тайванем
Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Китай как никогда близок к достижению цели воссоединения с Тайванем, Пекин обладает силами, чтобы обязательно добиться этого, заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Воссоединение — это историческая тенденция и правильный путь, проходящий через невзгоды. "Независимость Тайваня" — это исторический регресс и путь, обреченный на провал. Китайская нация всегда придерживалась общего убеждения в том, что территория не может быть разделена, страна не может быть в состоянии беспорядка, нация не может быть раздроблена, а цивилизация не может быть разрушена", - заявил посол в статье для РИА Новости.
По его словам, "никто не должен недооценивать твердую решимость, волю и мощь китайского народа" в защите национального суверенитета и территориальной целостности.
"Китай как никогда в истории близок к достижению цели великого возрождения китайской нации, полон уверенности и обладает силами, чтобы реализовать эту цель, а также имеет больше уверенности, сил и стоит ближе к достижению полного воссоединения страны. Китай обязательно добьется полного воссоединения. Тайвань непременно вернется в объятия Родины, это историческое событие, которое никто и ничто не сможет остановить", - заключил посол.
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