https://ria.ru/20250103/kit-1992361547.html
Кит Минке попал на видео в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье
Кит Минке попал на видео в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье - РИА Новости, 03.01.2025
Кит Минке попал на видео в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье
Кит Минке попал на видео инспекторов Дальневосточного морского биосферного заповедника в Приморье во время их антибраконьерского рейда, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T02:24:00+03:00
2025-01-03T02:24:00+03:00
2025-01-03T02:24:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 3 янв – РИА Новости. Кит Минке попал на видео инспекторов Дальневосточного морского биосферного заповедника в Приморье во время их антибраконьерского рейда, сообщил РИА Новости представитель дирекции заповедников "Земля леопарда". "Северный малый полосатик, или кит Минке, был замечен государственными инспекторами в восточном участке заповедника. Кит несколько раз показывался из воды, "заявив" сотрудникам отдела охраны о своем присутствии. Появление кита Минке в бухте Спасения связано с его рационом", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что, по данным ученых, в отличие от других видов полосатиков, рацион кита Минке преимущественно состоит из стайных рыб, которые обитают в Дальневосточном морском заповеднике. Остальные полосатики – синий кит, сейвал, финвал, кит Брайда, – несмотря на более крупные размеры, питаются зоопланктоном. Сейчас в залив Петра Великого массово заходит корюшка, сельдь и другие стайные рыбы. Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда". На островах заповедника ежегодно размножается пятнистая нерпа. В охраняемых водах обитают мохнатоголовые морские собачки и акула катран, китообразные, малые полосатики, дельфины и косатки, тропические рыбы: рыба-сабля, летучие рыбы, ядовитая собака-рыба (фугу), спинороги. В заповеднике находится самый южный остров России - остров Фуругельма - единственное в стране место гнездования малой колпицы, одной из редчайших птиц в мире. Также только здесь гнездится желтоклювая цапля.
https://ria.ru/20230804/puteshestviya-1888041988.html
https://ria.ru/20241212/morzhi-1988727281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальневосточный морской заповедник, общество
Россия, Дальневосточный морской заповедник, Общество
Кит Минке попал на видео в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье
Кит Минке попал на видео инспекторов Дальневосточного морского заповедника
ВЛАДИВОСТОК, 3 янв – РИА Новости. Кит Минке попал на видео инспекторов Дальневосточного морского биосферного заповедника в Приморье во время их антибраконьерского рейда, сообщил РИА Новости представитель дирекции заповедников "Земля леопарда".
"Северный малый полосатик, или кит Минке, был замечен государственными инспекторами в восточном участке заповедника. Кит несколько раз показывался из воды, "заявив" сотрудникам отдела охраны о своем присутствии. Появление кита Минке в бухте Спасения связано с его рационом", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, по данным ученых, в отличие от других видов полосатиков, рацион кита Минке преимущественно состоит из стайных рыб, которые обитают в Дальневосточном морском заповеднике
. Остальные полосатики – синий кит, сейвал, финвал, кит Брайда, – несмотря на более крупные размеры, питаются зоопланктоном.
Сейчас в залив Петра Великого массово заходит корюшка, сельдь и другие стайные рыбы.
Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России
. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда".
На островах заповедника ежегодно размножается пятнистая нерпа. В охраняемых водах обитают мохнатоголовые морские собачки и акула катран, китообразные, малые полосатики, дельфины и косатки, тропические рыбы: рыба-сабля, летучие рыбы, ядовитая собака-рыба (фугу), спинороги. В заповеднике находится самый южный остров России - остров Фуругельма - единственное в стране место гнездования малой колпицы, одной из редчайших птиц в мире. Также только здесь гнездится желтоклювая цапля.