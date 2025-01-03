https://ria.ru/20250103/kit-1992361547.html

Кит Минке попал на видео в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье

Кит Минке попал на видео в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье - РИА Новости, 03.01.2025

Кит Минке попал на видео в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье

Кит Минке попал на видео инспекторов Дальневосточного морского биосферного заповедника в Приморье во время их антибраконьерского рейда, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T02:24:00+03:00

2025-01-03T02:24:00+03:00

2025-01-03T02:24:00+03:00

россия

дальневосточный морской заповедник

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 3 янв – РИА Новости. Кит Минке попал на видео инспекторов Дальневосточного морского биосферного заповедника в Приморье во время их антибраконьерского рейда, сообщил РИА Новости представитель дирекции заповедников "Земля леопарда". "Северный малый полосатик, или кит Минке, был замечен государственными инспекторами в восточном участке заповедника. Кит несколько раз показывался из воды, "заявив" сотрудникам отдела охраны о своем присутствии. Появление кита Минке в бухте Спасения связано с его рационом", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что, по данным ученых, в отличие от других видов полосатиков, рацион кита Минке преимущественно состоит из стайных рыб, которые обитают в Дальневосточном морском заповеднике. Остальные полосатики – синий кит, сейвал, финвал, кит Брайда, – несмотря на более крупные размеры, питаются зоопланктоном. Сейчас в залив Петра Великого массово заходит корюшка, сельдь и другие стайные рыбы. Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда". На островах заповедника ежегодно размножается пятнистая нерпа. В охраняемых водах обитают мохнатоголовые морские собачки и акула катран, китообразные, малые полосатики, дельфины и косатки, тропические рыбы: рыба-сабля, летучие рыбы, ядовитая собака-рыба (фугу), спинороги. В заповеднике находится самый южный остров России - остров Фуругельма - единственное в стране место гнездования малой колпицы, одной из редчайших птиц в мире. Также только здесь гнездится желтоклювая цапля.

https://ria.ru/20230804/puteshestviya-1888041988.html

https://ria.ru/20241212/morzhi-1988727281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дальневосточный морской заповедник, общество