Рейтинг@Mail.ru
Кит Минке попал на видео в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье - РИА Новости, 03.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/kit-1992361547.html
Кит Минке попал на видео в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье
Кит Минке попал на видео в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье - РИА Новости, 03.01.2025
Кит Минке попал на видео в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье
Кит Минке попал на видео инспекторов Дальневосточного морского биосферного заповедника в Приморье во время их антибраконьерского рейда, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T02:24:00+03:00
2025-01-03T02:24:00+03:00
россия
дальневосточный морской заповедник
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96247/67/962476796_0:589:2561:2029_1920x0_80_0_0_eb157f99d22117868c223a41d1757a24.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 янв – РИА Новости. Кит Минке попал на видео инспекторов Дальневосточного морского биосферного заповедника в Приморье во время их антибраконьерского рейда, сообщил РИА Новости представитель дирекции заповедников "Земля леопарда". "Северный малый полосатик, или кит Минке, был замечен государственными инспекторами в восточном участке заповедника. Кит несколько раз показывался из воды, "заявив" сотрудникам отдела охраны о своем присутствии. Появление кита Минке в бухте Спасения связано с его рационом", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что, по данным ученых, в отличие от других видов полосатиков, рацион кита Минке преимущественно состоит из стайных рыб, которые обитают в Дальневосточном морском заповеднике. Остальные полосатики – синий кит, сейвал, финвал, кит Брайда, – несмотря на более крупные размеры, питаются зоопланктоном. Сейчас в залив Петра Великого массово заходит корюшка, сельдь и другие стайные рыбы. Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда". На островах заповедника ежегодно размножается пятнистая нерпа. В охраняемых водах обитают мохнатоголовые морские собачки и акула катран, китообразные, малые полосатики, дельфины и косатки, тропические рыбы: рыба-сабля, летучие рыбы, ядовитая собака-рыба (фугу), спинороги. В заповеднике находится самый южный остров России - остров Фуругельма - единственное в стране место гнездования малой колпицы, одной из редчайших птиц в мире. Также только здесь гнездится желтоклювая цапля.
https://ria.ru/20230804/puteshestviya-1888041988.html
https://ria.ru/20241212/morzhi-1988727281.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96247/67/962476796_0:127:2561:2047_1920x0_80_0_0_6580a48ca414448c6b4520d851dc3b90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дальневосточный морской заповедник, общество
Россия, Дальневосточный морской заповедник, Общество
Кит Минке попал на видео в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье

Кит Минке попал на видео инспекторов Дальневосточного морского заповедника

© РИА Новости / Зорин А. | Перейти в медиабанкМалый полосатик или кит Минке
Малый полосатик или кит Минке - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Зорин А.
Перейти в медиабанк
Малый полосатик или кит Минке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 янв – РИА Новости. Кит Минке попал на видео инспекторов Дальневосточного морского биосферного заповедника в Приморье во время их антибраконьерского рейда, сообщил РИА Новости представитель дирекции заповедников "Земля леопарда".
"Северный малый полосатик, или кит Минке, был замечен государственными инспекторами в восточном участке заповедника. Кит несколько раз показывался из воды, "заявив" сотрудникам отдела охраны о своем присутствии. Появление кита Минке в бухте Спасения связано с его рационом", - сказал собеседник агентства.
Морж на льдине в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Эксперты посоветовали туристам, что посмотреть в российской Арктике летом
4 августа 2023, 06:25
Он отметил, что, по данным ученых, в отличие от других видов полосатиков, рацион кита Минке преимущественно состоит из стайных рыб, которые обитают в Дальневосточном морском заповеднике. Остальные полосатики – синий кит, сейвал, финвал, кит Брайда, – несмотря на более крупные размеры, питаются зоопланктоном.
Сейчас в залив Петра Великого массово заходит корюшка, сельдь и другие стайные рыбы.
Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда".
На островах заповедника ежегодно размножается пятнистая нерпа. В охраняемых водах обитают мохнатоголовые морские собачки и акула катран, китообразные, малые полосатики, дельфины и косатки, тропические рыбы: рыба-сабля, летучие рыбы, ядовитая собака-рыба (фугу), спинороги. В заповеднике находится самый южный остров России - остров Фуругельма - единственное в стране место гнездования малой колпицы, одной из редчайших птиц в мире. Также только здесь гнездится желтоклювая цапля.
Моржи на лежбище Чукотского полуострова - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
На Чукотке зафиксировали высокую смертность моржей, приплывших из США
12 декабря 2024, 05:39
 
РоссияДальневосточный морской заповедникОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала