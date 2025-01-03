https://ria.ru/20250103/khleb-1992401743.html
В Приднестровье подорожал хлеб
В Приднестровье подорожал хлеб - РИА Новости, 03.01.2025
В Приднестровье подорожал хлеб
В непризнанном Приднестровье подорожала в среднем на 5% хлебобулочная продукция, сообщил телеканал "Первый Приднестровский". РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T13:11:00+03:00
2025-01-03T13:11:00+03:00
2025-01-03T13:11:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости. В непризнанном Приднестровье подорожала в среднем на 5% хлебобулочная продукция, сообщил телеканал "Первый Приднестровский". На тираспольском хлебокомбинате пояснили, что это не связано с энергокризисом. "Причина кроется в росте стоимости сырья. Раньше дрожжи закупали в Украине, теперь везут из Кишинёва, соль тоже привозная", - сказал представитель хлебокомбината. Тираспольский хлебокомбинат работает в штатном режиме. Пока на остаточном газе, но в любой момент готов перейти на электропечи. Даже при переходе на электропечи Тираспольский хлебокомбинат сможет выпускать до 50 тонн хлеба в сутки – этого хватит на всю республику. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кишинев, молдавия, украина
В мире, Кишинев, Молдавия, Украина
В Приднестровье подорожал хлеб
В Приднестровье сообщили о подорожании хлебобулочной продукции в среднем на 5%
ТИРАСПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости.
В непризнанном Приднестровье подорожала в среднем на 5% хлебобулочная продукция, сообщил телеканал "Первый Приднестровский
".
На тираспольском хлебокомбинате пояснили, что это не связано с энергокризисом. "Причина кроется в росте стоимости сырья. Раньше дрожжи закупали в Украине, теперь везут из Кишинёва, соль тоже привозная", - сказал представитель хлебокомбината.
Тираспольский хлебокомбинат работает в штатном режиме. Пока на остаточном газе, но в любой момент готов перейти на электропечи. Даже при переходе на электропечи Тираспольский хлебокомбинат сможет выпускать до 50 тонн хлеба в сутки – этого хватит на всю республику.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.