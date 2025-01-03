https://ria.ru/20250103/kazakhstan-1992372718.html
Токаев назвал оптимальную форму правления для Казахстана
Токаев назвал оптимальную форму правления для Казахстана - РИА Новости, 03.01.2025
Токаев назвал оптимальную форму правления для Казахстана
Президентская форма правления сейчас и в ближайшем будущем - наиболее оптимальная для Казахстана, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T07:36:00+03:00
2025-01-03T07:36:00+03:00
2025-01-03T07:36:00+03:00
казахстан
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 3 янв - РИА Новости. Президентская форма правления сейчас и в ближайшем будущем - наиболее оптимальная для Казахстана, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете "Ана тили" (Родной язык). "Выбор политической системы государственной власти – в высшей степени ответственное решение, оно должно приниматься не кулуарно, а только путем всенародного референдума. Моя концепция "Сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство", убежден, наилучшим образом подходит для политической системы Казахстана. Но для полного воплощения в жизнь данной концепции нам предстоит серьезно поработать. Уверен, президентская форма правления сейчас и в ближайшем будущем – наиболее оптимальная для Казахстана", - сказал Токаев.
https://ria.ru/20250103/tokaev-1992372247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, касым-жомарт токаев, в мире
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Токаев назвал оптимальную форму правления для Казахстана
Токаев назвал президентскую форму правления наиболее оптимальной для Казахстана