https://ria.ru/20250103/kazakhstan-1992372718.html

Токаев назвал оптимальную форму правления для Казахстана

Токаев назвал оптимальную форму правления для Казахстана - РИА Новости, 03.01.2025

Токаев назвал оптимальную форму правления для Казахстана

Президентская форма правления сейчас и в ближайшем будущем - наиболее оптимальная для Казахстана, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T07:36:00+03:00

2025-01-03T07:36:00+03:00

2025-01-03T07:36:00+03:00

казахстан

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 3 янв - РИА Новости. Президентская форма правления сейчас и в ближайшем будущем - наиболее оптимальная для Казахстана, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете "Ана тили" (Родной язык). "Выбор политической системы государственной власти – в высшей степени ответственное решение, оно должно приниматься не кулуарно, а только путем всенародного референдума. Моя концепция "Сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство", убежден, наилучшим образом подходит для политической системы Казахстана. Но для полного воплощения в жизнь данной концепции нам предстоит серьезно поработать. Уверен, президентская форма правления сейчас и в ближайшем будущем – наиболее оптимальная для Казахстана", - сказал Токаев.

https://ria.ru/20250103/tokaev-1992372247.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казахстан, касым-жомарт токаев, в мире